"Рада превращается в Голливуд": "слуги народа" пришли на работу с сумками за 35 тысяч. Фото

Нардеп от партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа пришла на работу в Верховную Раду с сумкой от Dolce & Gabbana стоимостью более 35 тысяч гривен.

Ранее такую же сумку в ВР засветила 39-летняя депутат Оксана Дмитриева. Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Варвара Квитка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Верховная Рада превращается в Голливуд. Наконец-то свершилось и две слуги народа пришли с одинаковыми сумками. Когда такое случается на красных дорожках в Лос-Анджелесе, то на страницах модных журналов или таблоидов всплывает рубрика "битва нарядов"", – отметила Квитка.

Нардепы пришли в Раду с одинаковыми сумками от Dolce & Gabbana Страна

Пидласа прокомментировала "Стране" наличие сумки, которая стоит как средняя зарплата нардепа в месяц. Она заявила, что не покупала ее, а о цене вещи узнала от журналистов.

"Нужно не забывать, что в своей прежней жизни, я зарабатывала от 45 до 65 тысяч гривен в месяц. Поэтому, если я могла себе позволить с зарплаты купить телефон, конечно, то и сумку я могу себе купить. Единственная брендовая сумка в моем гардеробе - именно эта. Остальные сумки я покупаю у украинского бренда Kocharovska, но почему-то их никто не фотографирует и не пишет", - сказала депутат.

Оксана Дмитриева Страна

Нардеп отметила, что не говорила с Дмитриевой об одинаковых сумках, так как у них есть более важные темы для обсуждения.

facebook.com/annasteshenko

facebook.com/annasteshenko

facebook.com/annasteshenko

Ранее OBOZREVATEL писал, что народный депутат от партии "Слуга народа" Людмила Марченко удивила откровенным нарядом, в котором появилась в Верховной Раде.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram