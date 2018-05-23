Рада одобрила присоединение к Метрической конвенции: что это даст

Верховная Рада Украины приняла законопроект о присоединении к Метрической конвенции от 20 мая 1875 года.
Законопроект №0181 поддержали 232 народных депутатов. Его разработали, чтобы исполнить План мероприятий по Соглашению об ассоциации в части уменьшения технических барьеров в торговле.
Стоит отметить, что Метрическая конвенция учредила Международное бюро мер и весов (ВІРМ), к основным задачам которого отнесены разработка и поддержка международных эталонов единиц измерения Международной системы величин (SI).
Документ касается пункта соглашения об обретении полного членства Украины в Международной организации законодательной метрологии (OIML) и подписания Метрической конвенции для участия в полном объеме в Соглашении о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерения.
Отмечается, что принятие законопроекта позволит Украине получить членство в OIML и пользоваться правами полноправного члена организации. Таким образом, страна сможет голосовать на заседаниях CGPM и участвовать в работе консультативных комитетов, создаваемых СІРМ.
Кроме того, Украина сможет купить откалиброванный платино-иридиевый эталон килограмма по себестоимости и пользоваться услугами по калибровке национальных эталонов, которые являются недоступными для ассоциированных участников.
На сегодняшний день 58 государств являются участниками Метрической конвенции, из которых 43 - в Генеральной конференции по мерам и весам (CGPM) в статусе ассоциированных участников.
Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Рикард Йозвяк рассказал, что Эстония готовит компромиссную формулировку по поводу европейских стремлений Украины для декларации саммита "Восточного партнерства".
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