"Слуги" сменят генпрокурора и выберут нового министра: OBOZREVATEL узнал имена

Монобольшинство Верховной Рады Украины собирается проголосовать за назначение Ирины Венедиктовой, нынешней и.о. главы ГБР, на пост генерального прокурора.

Соответствующее решение было принято на встрече фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась в ОП в понедельник, 16 марта. Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в СН.

Владимир Зеленский ОП

Подчеркивается, что Венедиктова является основным кандидатом на кресло главы Офиса генерального прокурора Украины.

Кроме того, Рада должна выбрать нового министра экономики. Предварительно, назначение за бизнесменом Игорем Петрашко.

Помимо этого, бывший народный депутат от БПП из Николаева Давид Макарьян может стать заместителем вице-премьера по реинтеграции Донбасса.

Напомним, по данным OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с нардепами "Слуги народа" 16 марта договорился, что народные избранники проголосуют за законопроект о рынке земли.

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