Рада назначила аудитора НАБУ: что о нем известно

Верховная Рада делегировала в комиссию по аудиту Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) за 2016 год своим представителем доктора юридических наук Владимира Василенко.

"За" его кандидатуру проголосовало 289 парламентариев.

Голосование проходило по двум кандидатам на должность аудитора, которых определил профильный комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Как передает "Интерфакс-Украина", по результатам рейтингового голосования другой претендент, партнер компании Baker&McKenzie, гражданин США Томас Файерстоун набрал 208 голосов народных депутатов, тогда как Василенко – 276.

Новости В НАБУ состоялся аудит с представителями Минюста США

После этого Верховная Рада утвердила последнего в качестве аудитора НАБУ.

Владимир Василенко bookforum.ua

Владимир Андреевич Василенко - украинский правовед-международник, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, чрезвычайный и полномочный посол Украины.

Окончил юридический факультет Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко в 1959 году и аспирантуру по специальности "Международное право" в 1964 году.

В 1993 - 2010 годах находился на дипломатической службе. С сентября 2010 года - профессор кафедры международного права Национального университета "Киево-Могилянская Академия".

Как сообщал OBOZREVATEL, первая попытка избрать аудитора НАБУ от Верховной Рады произошла в июле 2017 года. На рейтинговое голосование предварительно были вынесены четыре кандидатуры, но ни одна из них не набрала необходимого минимума голосов.

Кабинет министров выбрал аудитором НАБУ от правительства юриста Буроменского Михаила.