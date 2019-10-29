Рада хочет наказывать кнопкодавов: в законопроекте нашли 'подводные камни'

Законопроект о штрафах за кнопкодавство, который Верховная Рада 29 октября приняла в первом чтении, не сможет решить проблему голосования нардепов за отсутствующих коллег.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экс-депутат Верховной Рады Александр Бригинец. По его мнению, инициатива является пиар-ходом власти, чтобы отвлечь украинцев от напряженной ситуации на Донбассе.

"Слово кнопкодавство звучит очень популярно и хорошо. И в этот момент, когда в стране звучит куча очень острых вопросов, принимать такой закон, чтобы люди говорили о нем, а не о разведении войск и формуле Штайнмайера – это неплохой технологический ход", – считает Бригинец.

Также бывший нардеп уверен, что кнопкодавы не испугаются штрафа.

"Депутат, когда отдает свой голос незаконным способом, и знает, что потеряет за это 85 тыс. грн, будет применять этот метод только тогда, когда вес голосования для него будет больше, чем 85 тысяч. А если послушать про 15 тыс. долларов, которые может получать депутат от этой фракции, как писали СМИ, это 400 тыс. грн. Это значительно больше", – пояснил Бригинец.

По его мнению, существует лишь два эффективных метода борьбы с кнопкодавами в парламенте: "Первый, раз уже такие строгие, давайте лишать мандата. Второй вариант – введите систему голосования, которая просто сделает невозможным голосование за другое лицо. Эти варианты принимаются значительно проще и точно будут более действенными".

"Мне кажется, что это такое решение, которое скорее нужно, чтобы о нем поговорили, чем решение, которое имеет значение", – добавил экс-депутат.

ua.news

Как сообщал OBOZREVATEL:

Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте 10 сентября. Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.

Вторым стал мажоритарщик, который был избран в округе №156 от "Слуги народа", Сергей Литвиненко. Он проголосовал за своего коллегу Александра Скичко. Кроме того, "слуга народа" Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

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