"Работают на врага!" Нардеп призвал взорвать два украинских телеканала

Народный депутат 8-го созыва Сергей Высоцкий ("Народный фронт") считает, что нужно взрывать пророссийские телеканалы в Украине.

Об этом политик сообщил в эфире ток-шоу "Прямой эфир", обсуждая украинские телеканалы "NewsOne" и "112 Украина".

"Эти каналы, о которых мы говорим, которые работают против Украины – на врага, все журналисты, которые работают там, – они являются комбатантами Российской Федерации. И ставится до этих медиа, как до танков. Все, что с ними можно сделать – подорвать ПТУРом (Противотанковая управляемая ракета – Ред.), то есть закрыть", – сообщил Высоцкий.

Сергей Высоцкий Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 13 июля в Киеве двое человек обстреляли из гранатомета здание, в котором находится "112 Украина".

Позже в сети опубликовали видео, на котором можно увидеть момент обстрела офиса телеканала "112 ".

При этом в России полагают, что причиной обстрела здания "112" из гранатомета мог стать анонс фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

Ранее "NewsOne" намеревался провести телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

Однако позже NewsOne внезапно отменил телемост с Россией, который был запланирован на 12 июля, заявив о давлении.

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