Работает на свадьбах: "слуга народа" назначил помощницей танцовщицу

Единственной помощницей народного депутата от фракции "Слуга народа" Алексея Мовчана стала 24-летняя танцовщица, свадебный администратор Валерия Гриценко.

Еще в начале 2019 года она искала работу организатора мероприятий, передает "Радио Свобода".

В настоящее время на сайте парламента сказано, что Гриценко работает у Мовчана по срочному трудовому договору на постоянной основе.

Валерия Гриценко Радио Свобода

Известно, что девушка окончила Харьковскую государственную академию культуры. Она хореограф-постановщик, как танцовщица работала в турецких отелях и на лайнере.

Кроме того, Валерия Гриценко – дочь секретаря кременчугского горсовета Юрия Гриценко.

Радио Свобода

Отметим, Алексей Мовчан попал в Верховную Раду 9-го созыва как мажоритарщик от "Слуги народа", победив на 150-м избирательном округе Полтавской области.

Он является председателем подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Радио Свобода

Радио Свобода

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский попал в громкий скандал после посещения одной из школ в Днепре.

Он насчитал на территории школы 20 открытых канализационных люков и обозвал "инфантильными долбо*бами" родителей школьников. По мнению нардепа, родители в данной ситуации должны сами скинуться на новые люки.

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