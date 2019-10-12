"Виноваты в Офисе президента!" Арахамия пояснил "зраду" с "формулой Штайнмайера"

Коммуникационный провал власти президента Украины Владимира Зеленского с украинским обществом в вопросе "формулы Штайнмайера" произошел из-за недоработок ответственных за коммуникации в Офисе президента .

Об этом в интервью журналистке Соне Кошкиной заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия, сообщает "LB.ua". Так, он считает, что Зеленский был полностью уверен в успехе "формулы Штайнмайера", но не ожидал что подпись представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы воспримут в обществе по-другому.

Так, он считает, что причиной недовольства украинцев "формулой" является их недостаточная информированность.

Давид Арахамия Украина Нова

"Вы же видите, что много людей, которые возмущаются “формулой Штайнмайера”, ее не читали. Это стало негативным брендом, ассоциирующимся со “зрадой”. Если бы мы более сознательно на каждом телеканале рассказывали, что это за формула, откуда она появилась, с каких компонентов состоит, какая очередность их выполнения, возможно, “зрада” была бы меньше", – подчеркнул Арахамия.

При этом на вопрос, чья вина в этом коммуникационном провале, он ответил: "Тех, кто отвечает за коммуникацию в Офисе президента".

Как сообщал OBOZREVATEL, Давид Арахамия недавно снова стал отцом. В семье родилась двойня и теперь у него от двух браков 6 детей.

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