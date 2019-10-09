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9 октября • обновлено в 18:32
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"Не выполняет решение суда!" Черновол резко раскритиковала Трубу

1.7т Читать материал на украинском

Народный депутат восьмого созыва от партии "Народный фронт" Татьяна Черновол пришла на брифинг главы ГБР Романа Трубы и вручила ему сообщение о его же преступлении.

Об этом сообщает Громадське. Экс-депутат обвинила главу ГБР в "невыполнении решения суда".

"Перед вами стоит человек, который нарушает закон и не выполняет решение суда. Трижды суд обязал его начать досудебное расследование против Портнова – он не начал. Это личная ответственность должностного лица, которому грозит три года ответственности. Я принесла сообщения о вашем преступлении, господин Труба", — сказала Черновол.

Роман Труба и Татьяна Черновол

Роман Труба и Татьяна Черновол

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Судился с евромайдановцами: директор ГБР Труба попал в громкий скандал

Она также говорила, что ГБР "преследует" арестованного 7 сентября экс-нардепа Сергея Пашинского.

Отметим, недавно Роман Труба стал фигурантом громкого скандала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Роман Труба
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Федоров Федор
Федоров Федор
Закройте уже эту психбольную в дурку и дайте ей селёдки.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Федоров Федор, Портнов явный психбольной. Ничего, кроме каких-то пустышек, родить не может, а орет, как не в себе.
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Распопін Дмитро
Распопін Дмитро
Эта от него не отстанет. Ей лучше дорогу не переходит. Если она за него взялась, то она не остановится пока Трубе не прийдет ТРУБА!!!
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Виня Ксения
Виня Ксения
руденко евгений, Портнова пора за решетку. Задолбал своми хамскими и быдляцкими воплями.
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руденко евгений
руденко евгений
Распопін Дмитро, если он "мальчик для битья", то да...А вообще, Танюшку пора давно укротить...
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