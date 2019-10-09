"Не выполняет решение суда!" Черновол резко раскритиковала Трубу

Народный депутат восьмого созыва от партии "Народный фронт" Татьяна Черновол пришла на брифинг главы ГБР Романа Трубы и вручила ему сообщение о его же преступлении.
Об этом сообщает Громадське. Экс-депутат обвинила главу ГБР в "невыполнении решения суда".
"Перед вами стоит человек, который нарушает закон и не выполняет решение суда. Трижды суд обязал его начать досудебное расследование против Портнова – он не начал. Это личная ответственность должностного лица, которому грозит три года ответственности. Я принесла сообщения о вашем преступлении, господин Труба", — сказала Черновол.
Роман Труба и Татьяна Черновол
Она также говорила, что ГБР "преследует" арестованного 7 сентября экс-нардепа Сергея Пашинского.
Отметим, недавно Роман Труба стал фигурантом громкого скандала.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко публично заявила о том, что Труба нарушает закон и узурпирует власть.
Управляющий партнер адвокатской объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань предположил, что ГБР рассекречивает свои тайны посторонним людям, а также, что бюро используется в интересах страны-агрессора России и ее агентов.
Позже партия "ЕС" требовала от Романа Трубы прекратить политические преследования.
Впоследствии Труба признался в "сливе" информации из ГБР.
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