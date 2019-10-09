"Не выполняет решение суда!" Черновол резко раскритиковала Трубу

Народный депутат восьмого созыва от партии "Народный фронт" Татьяна Черновол пришла на брифинг главы ГБР Романа Трубы и вручила ему сообщение о его же преступлении.

Об этом сообщает Громадське. Экс-депутат обвинила главу ГБР в "невыполнении решения суда".

"Перед вами стоит человек, который нарушает закон и не выполняет решение суда. Трижды суд обязал его начать досудебное расследование против Портнова – он не начал. Это личная ответственность должностного лица, которому грозит три года ответственности. Я принесла сообщения о вашем преступлении, господин Труба", — сказала Черновол.

Роман Труба и Татьяна Черновол

Она также говорила, что ГБР "преследует" арестованного 7 сентября экс-нардепа Сергея Пашинского.

Отметим, недавно Роман Труба стал фигурантом громкого скандала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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