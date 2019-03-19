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"Путину нравятся идиоты!" Портников объяснил заигрывание французов в Крыму 

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Во время посещения оккупированного Россией Крыма Владимир Путин встретился с группой французских политиков, приезд которых был специально организован к пятилетию аннексии полуострова.

"Задаваться вопросом, зачем самому Путину встречи с маргиналами, не стоит. В Кремле отчаянно нуждаются в демонстрации международной поддержки аннексии Крыма. Ну и, кроме того, в Москве всегда обожали "полезных идиотов" с Запада", - объяснил журналист Виталий Портников цель встречи в блоге на "Еспресо".

По его словам, если открыть газетные подшивки прошлых лет, можно убедиться, как много таких "полезных идиотов" прошло через кабинеты Сталина, Хрущева, Брежнева, Путин просто продолжает давнюю традицию, но с одним отличием.

"Люди, которые ходили на поклон к генеральным секретарям, все же могли делать вид, что разделяют политические взгляды людоедов... Но у Путина никаких взглядов никогда не наблюдалось, он, что называется, мимикрирует под обстоятельства. Путин - просто главный вор, который обеспечивает прикрытие союза чекистов и бандитов. И эти люди под шумок еще и Крым прихватили, просто ограбления России им стало мало", - уточнил журналист.

Владимир Путин

Владимир Путин

МК

Портников добавил, что главой делегации был бывший депутат парламента от "Республиканцев" одиозный Тьерри Мариани - теперь он баллотируется в Европейский парламент от партии другой клиентки Путина, Марин Ле Пен.

"Среди других участников поездки в Крым были и действующий депутат от "Республиканцев" Жан-Клод Буше. Так что пример Мариани, который, обслуживая Путина, лишился и респектабельности, и доверия французов, не стал убедительным для некоторых его коллег. Может быть, даже наоборот. Если возникнут проблемы с карьерой - а они всегда возникают у беспринципных политиков - то можно будет попытать счастья за кремлевские деньги, к Марин то уж точно возьмут", - подчеркнул он.

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То, что делают Мариани с компанией, по мнению Портникова, - это чистое обслуживание, без тени политической солидарности.

"А такое чистое обслуживание превращает "полезного идиота" в бесполезного", - заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. В частности, с соответствующим заявлением выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

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Персоны
Владимир ПутинВиталий Портников
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Пигин Макс
Пигин Макс
Путин категорически ненавидит идиотов, именно по этому он не встречается с Портниковым, Сотником, Ганапольским и не отвечает на звонки Попрошенки.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Пигин Макс, даже не знаю, как я с этим буду жить...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Nemo Александр, Сомневаюсь, что и тебя он приглашал на чай)))))))))
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Карлику на лабутенах льстит внимание придворных холуев. Россия вперде!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
...для сохранения пропорции: а глист в организме "журналиста Виталия Портникова" объяснил, почему "журналист Виталий Портников" написал эту статью. :-) У глиста ровно такое же знание причин и побуждений организма "журналиста Виталия Портникова", как у самой этой журнашлюшки - знание причин и побуждений французов. :-) Кугутом родился - холуём и сдохнет. :-)))
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Nemo Александр
Nemo Александр
Трубицын Александр, вот интересно, как такое безмозглое и криворукое существо как ты научилось компьютером пользоваться... Или ты внуку свои бредни надиктовывал, а он по клавиатуре стучит?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Борисс Робот,можешь пока свечку от геморроя поставить,чтоб дупа не кровоточила по поводу Крыма.
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