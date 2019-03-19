"Путину нравятся идиоты!" Портников объяснил заигрывание французов в Крыму 

Во время посещения оккупированного Россией Крыма Владимир Путин встретился с группой французских политиков, приезд которых был специально организован к пятилетию аннексии полуострова.

"Задаваться вопросом, зачем самому Путину встречи с маргиналами, не стоит. В Кремле отчаянно нуждаются в демонстрации международной поддержки аннексии Крыма. Ну и, кроме того, в Москве всегда обожали "полезных идиотов" с Запада", - объяснил журналист Виталий Портников цель встречи в блоге на "Еспресо".

По его словам, если открыть газетные подшивки прошлых лет, можно убедиться, как много таких "полезных идиотов" прошло через кабинеты Сталина, Хрущева, Брежнева, Путин просто продолжает давнюю традицию, но с одним отличием.

"Люди, которые ходили на поклон к генеральным секретарям, все же могли делать вид, что разделяют политические взгляды людоедов... Но у Путина никаких взглядов никогда не наблюдалось, он, что называется, мимикрирует под обстоятельства. Путин - просто главный вор, который обеспечивает прикрытие союза чекистов и бандитов. И эти люди под шумок еще и Крым прихватили, просто ограбления России им стало мало", - уточнил журналист.

Владимир Путин МК

Портников добавил, что главой делегации был бывший депутат парламента от "Республиканцев" одиозный Тьерри Мариани - теперь он баллотируется в Европейский парламент от партии другой клиентки Путина, Марин Ле Пен.

"Среди других участников поездки в Крым были и действующий депутат от "Республиканцев" Жан-Клод Буше. Так что пример Мариани, который, обслуживая Путина, лишился и респектабельности, и доверия французов, не стал убедительным для некоторых его коллег. Может быть, даже наоборот. Если возникнут проблемы с карьерой - а они всегда возникают у беспринципных политиков - то можно будет попытать счастья за кремлевские деньги, к Марин то уж точно возьмут", - подчеркнул он.

То, что делают Мариани с компанией, по мнению Портникова, - это чистое обслуживание, без тени политической солидарности.

"А такое чистое обслуживание превращает "полезного идиота" в бесполезного", - заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. В частности, с соответствующим заявлением выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

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