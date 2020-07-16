Путін панічно боїться навіть згадок про окупований український Крим. Так до Державної Думи внесли законопроекти про санкції за заклики і дії щодо відчуження території. А знаючи, як працює путінська система влади, це означає, що дуже скоро цей проект перетвориться на повноцінний закон Російської Федерації.

Законопроекти внесли співголови робочої групи з підготовки поправок до Основного закону Російської Федерації депутат Павло Крашенінніков і сенатор Андрій Клішас.

Відповідна заборона закріплена у статті 67 оновленої Конституції, яка має зацементувати навічно правління диктатора Путіна.

Крім того, для забезпечення цієї норми пропонується внести зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів, а також кодексу про адміністративні правопорушення. На законопроекти отримані позитивні відгуки уряду і Верховного суду.

За публічні заклики в ЗМІ та інтернеті до відчуження територій загрожуватиме штраф:

- для громадян - від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- для посадових осіб - від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- для юридичних осіб - від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

І хоча в цих законопроектах немає жодного слова ні про український Крим, ні про Курили чи Калінінград, він, в першу чергу, націлений на санкції за навіть згадку, що Кримський півострів є законною територією України. Тепер будь-якого кримськотатарського і українського активіста в Криму “законно” можна штрафувати на величезні суми, якщо вони не згодні з московською окупацією.

Путінський режим хоче показати населенню Росії і світовій спільноті, що альтернативи російської приналежності Криму немає і бути не може.

Далі Державна Дума може прийняти закон про “приналежність України Росії” або “російську Аляску”. І це також буде швидко і оперативно проголосовано.

Тобто, якщо провести анексію Криму і організувати там незаконний референдум, то це буде “самовизначення”, а як вийти з Російської Федерації скажімо Калінінграду, то це вже сепаратизм. Лицемірство Кремля тут просто зашкалює.

Адже в Конституції України жодного слова не було про те, що її території мають право виходу з Української держави шляхом самочинного проведення референдумів.

Але в Москві, як завжди діють за принципом, “що впало в Росію, то пропало”. Тобто тепер, за путінськими законами, вийти Криму з РФ ніяк не можна, навіть незважаючи на те, що світова спільнота цю незаконну окупацію не визнає, і не збирається визнавати.

Путін законодавчо одягає на громадян Росії “намордник”, щоб всі, хто не згоден з його експансіоністською політикою просто прикусили язика. Бо тепер будь-яке вторгнення на чужі території і привласнення їх, вважатиметься законним.

Ну захочуть, наприклад, Тува, Татарстан чи Башкортостан вийти з Російської Федерації. Але за новим законом про таке й говорити не можна, не то, щоб спробувати це реалізувати.

Це щось на кшталт того, як Путін вирішив раніше прийняти закон про образу влади. Тепер вони вирішили піти ще далі, і відбувається цілеспрямоване закручування гайок. Будуть пресувати тих, до кого зможуть дотягнутися.

Єдине, що розуміють в Кремлі – це сила і економічний тиск. Росія є економічно слабкою країною, в якій ВВП, без видобутку газу і нафти, виглядав би просто катастрофічно.

І якщо від’їхати менше, ніж на сто кілометрів від Москви або Санкт-Петербурга, можна побачити стандарти життя, майже тотожні ХІХ століттю.

Захід міг би зруйнувати Росію економічно, не торгуючи з нею і переставши купувати її енергоносії. Оскільки це насправді країна третього світу, яка тільки має велику армію та ядерний арсенал.

Те, що Путін, один за одним почав штампувати подібні драконівські закони говорить тільки про одне, Російська Федерація знаходиться на порозі руйнівної стагнації і агонії.

А Крим Росії всерівно доведеться повертати. І ніякого повторного референдуму, як думають кремлівці, з наперед відомим результатом не буде.

Анексія українського Криму була незаконною, тому Москва не тільки мусить вивести звідти свої війська, а й забрати назад усіх тих до Російської Федераціє, кого вона без дозволу України поспішила посилити на кримській землі.

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