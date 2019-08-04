Путин лжет о "чудо-оружии": в России привели конкретные факты

Президент России Владимир Путин врет об эффективности "чудо-оружия", которым постоянно хвастается. Ряд аргументов в пользу его переоцененности привела оппозиционная российская журналистка и писательница Юлия Латынина.

В статье для New York Times Латынина по пунктам объяснила ложь Путина, назвав "супероружие" сверхсекретными провалами Советского Союза. Доводы и исторические факты перевела Инопресса.

По словам оппозиционерки, в первом случае невозможно оценить эффективность оружия, во втором – это продолжение разработки еще забракованных при СССР проектов, а в третьем даже доходит до того, что российские военные выдают американские ракеты как свои.

Владимир Путин ocdn.eu

Латынина отмечает, что хотя Россия давно вступила в фазу агрессивного перевооружения, о "холодной войне" говорить не приходится. Так, правоприемница СССР уж очень часто хвастается новыми разработками – всем тем, что было раньше "сверхсекретными, сожженными до прочтения данными".

Первым в списке журналистки идет зенитный комплекс С-400 "Триумф", который совсем недавно Турция приобрела вопреки угрозам США. И хотя власти РФ заявляли, что это лучшая их когда-либо созданных систем ПВО, ее эффективность никогда и ничем не была доказана.

"Техническим возможностям комплекса не было шансов показать себя в действии. Первое успешное испытание ракет 40H6E состоялось в 2015 году, через семь лет после развертывания; испытания были завершены не ранее июля 2018 года, а в феврале прошлого года первую партию отправили морем в Китай. Корабль попал в шторм, и хотя эти драгоценные ракеты были предположительно плотно запечатаны, российские чиновники заявили, что они промокли и должны быть уничтожены... Мы можем быть уверены, что то, что сделало ракетную систему С-400 не имеющей аналогов – это то, что для ее официального развертывания потребовалось 11 лет. И мы до сих пор не можем быть уверены в том, что она полностью функциональна", – подчеркивается в статье.

Зенитный комплекс С-400 "Триумф" Русское Агентство Новостей

Следущий экземпляр, гиперзвуковая крылатая ракета "Авангард", хотя и может маневрировать, поскольку оснащена крылышками, но на высокой скорости будет сильно терять в точности. И хотя, по мнению журналистки, ракета способна нанести удар и ее нельзя перехватить, однако это свойственно для любой российской межконтинентальной баллистической ракеты.

"На самом деле, это очень старая идея – оснастить баллистическую ракету крыльями, чтобы она могла маневрировать в атмосфере. Впервые она была опробована в 1944 году Вернером фон Брауном на некоторых из его нацистских ракет V-2. Это тупик. На экстремальной скорости и на траектории баллистического входа в атмосферу все, что приобретается в маневренности, теряется в точности", - рассуждает Латынина.

Гиперзвуковая ракета "Авангард" Русское Агентство Новостей

Куда более абсурдным является случай с гиперзвуковой противокорабельной ракетой "Циркон": российские политики регулярно ее путают с ракетой США.

"На что она похожа (ракета "Циркон"), сказать трудно: каждый раз, когда ею хвастаются российские чиновники, они публикуют фотографию гиперзвукового американского Boeing X52 Waverider", – говорится в публикации.

Ракета "Циркон" Комсомольская правда

Латынина делает вывод, что хотя советские ракеты "Куб" и "Оникс" имели ряд преимуществ в 80-х, производство гиперзвуковой корабельной ракеты так и не было начато: она и не маневрена на любой высоте, да и при чрезмерном нагревании летала слишком низко, что делало ее легкой добычей для ракет-перехватчиков.

"Почти вся военная техника, которой Путин хвастается, уходит корнями в советские времена. Когда проекты заходили в тупик, эти продукты забраковывались даже советскими военными – не потому, что они были слишком сложны для производства, а потому, что были нефункциональны... Иногда они просто преувеличивают, как с С-400. Но, по большей части, берут сверхсекретные провалы Советского Союза и пытаются перекроить их в пиар-успехи", – заключает автор.

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