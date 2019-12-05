Польское издание "Газета виборча" опубликовало статью об украинском президенте Владимире Зеленском, в которой вспомнило громкий кассетный скандал в Украине, а также отметило, что глава РФ Владимир Путин не перестал видеть главным врагом пятого президента Петра Порошенко и хочет посадить его в тюрьму.

OBOZREVATEL публикует полный перевод материала.

Для президента Украины Владимира Зеленского медовый месяц в политике точно закончился. Сегодня он стоит перед фундаментальным выбором, который будет определять его и будущее Украины.

"На первый взгляд, дело обстоит как что-то очень опасное. Я надеюсь, что Украина останется страной, в которой правоохранительные органы и судебная система уважают верховенство закона. И в котором нет места политически обусловленным репрессиям. Любая попытка запугать лидеров оппозиции вызовет беспокойство у Европе. Поверьте, я знаю, о чем я говорю, у меня собственный опыт подобных вопросов".

Это комментарий Дональда Туска (с пресс-конференции в Загребе, 21 ноября), когда он подводил итоги съезда Европейской народной партии. Таким образом он ссылался на утечку (19 ноября) записей из кабинета Романа Трубы, директора Государственного бюро расследований Украины. Записи, показывающие глубину политического кризиса, в котором Украина оказалась под властью президента Владимира Зеленского.

Путин видит главным врагом в Украине Порошенко и хочет его посадить – польские СМИ

Ленты показывают, что расследование, проведенные ГБР о деятельности бывшего президента Петра Порошенко, лично контролируются Андреем Богданом – руководителем Офиса президента. ГБР также получает указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки (в известном телефонном разговоре с Дональдом Трампом 25 июля этого года Зеленский назвал его "стопроцентно своим человеком"), а также материалы расследования в отношении бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун (украинка, которая родилась в США).

Он также получил заверения от Зеленского, что после начала расследований в отношении конкретных лиц и отраслей, он останется во главе ГБР и после Нового года.

Согласно закону, ГБР должен быть независимым от исполнительной власти, поскольку его задача состоит в расследовании преступлений на самых высоких уровнях. Однако во время правления Зеленского и его команды Бюро стало инструментом борьбы с оппозицией, военными заслугами в обороне страны и представителями власти на местах.

Российский сценарий

Труба назвал записи "фейком", хотя он не отрицал, что его голос звучал на кассетах. Он заявил, что рассчитывает выпустить записи из своего офиса, поскольку два месяца назад он сообщил о нахождении прослушивания. В Киеве ходят слухи, что нынешняя "вставка" – это лишь фрагмент записей, которые должны быть на сотни часов. И это делает Трубу особенно "токсичным" для нынешней власти.

Причиной особого головной боли Зеленского является то, что ГБР самом деле руководит бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который бежал в Россию в 2014 году и вернулся после победы Зеленского. Портнов не скрывает полученного им авторитета и целей, которые он намерен достичь.

Информация о расследование, инициированное ГБР, сначала публикуется на его сайте, а затем подтверждается пресс-службой ГБР. Он чувствует себя безнаказанным, потому что Андрей Богдан – его подчиненный во времена администрации Януковича.

Портнов заявляет публично, что хочет отомстить за Майдан и лично Порошенко. Таким образом он отрабатывает "гостеприимство", которое предоставил ему Кремль в течение пяти лет. Он знает, что Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине и официально, наказывая бывшего президента "за коррупцию", он фактически будет заключен за защиту Украины от российской агрессии. Чтобы показать украинцам цену, которую каждый из них заплатит за сопротивление против России.

ГБР инициировало 13 производств, в которых Порошенко выступает свидетелем (заявителем большинства является Портнов). Обвинения в основном касаются вопросов, связанных с осуществлением власти, а не коррупцией. Порошенко инкриминировали инцидент 25 ноября 2018 в Керченском проливе.

Его "преступление" состояло в том, чтобы приказывать о прохождении украинских кораблей через Керченский пролив, "причиной эскалации конфликта с Российской Федерацией", а введение военного положения на территории десяти областей "вероятно направлено на узурпацию власти".

Напомним, три украинских корабля были обстреляны русскими и похищенных в нейтральных водах Черного моря, а 24 моряка до сентября этого года держались в российской тюрьме. В случае инцидента Украины получила поддержку НАТО, США и ЕС, в мае Киев победил в процессе перед Международным трибуналом морскому праву, который приказал России вернуть похищенные корабли. Они вернулись в Украину неделю назад, но все оборудование было ограблено, даже ... туалеты.

В рамках производства по делу об инциденте в Керченськском проливе ГБР требовало, чтобы Генеральный штаб Украины имел доступ ко всей документации, включая "Стратегический план использования Вооруженных Сил Украины" в случае полномасштабной войны с Россией. Военнослужащие крутили пальцем у виска, потому что это самый мощный секрет.

Однако сотрудники предоставили прокурорам соответствующие объяснения. Для россиян, как выяснилось, так что Следственный комитет РФ все еще ведет производство против украинских моряков за "вооруженное нарушение границы РФ".

Портнов и команда Зеленского, которая его поддерживает, перенесли гибридную войну с Россией в структуры украинского государства. Для тех, кто не знает деталей, они используют лозунг "борьба с коррупцией" и "урегулирования" предыдущий орган власти для своей "преступной деятельности".

Однако они действуют по сценарию, написанному в Москве: Порошенко и его "партия войны", которые пришли к власти в результате "вооруженного переворота" во время революции на Майдане, несут ответственность за вспышку войны в 2014 году.

Еще недавно казалось, что это только российская пропаганда, оторванная от реальности. В Кремле им больше не приходится прилагать усилия, ведь именно украинцы дополняют "доказательства", собранные русскими.

Общество требует крови

Три недели назад ГБР просила Генеральную прокуратуру возбудить дело против Порошенко за уголовное преследование других "злоупотребление властью". Подозрение должна была заключаться в том, что в мае этого года он назначил трех членов Высшего совета правосудия – органа, предназначенного для избрания судей общих судов.

Это часть реформы судебной системы, которая работала в течение четырех лет за многочисленной участия западных консультантов. Реформу оценили ЕС, США, Канада и Япония. В рамках него был избран новый состав Верховного Суда и специальный Верховный антикоррупционный суд, в последующие два года должны быть выбраны судьи низших судов.

Однако Зеленский выбросил реформу на помойку, отменив избран Верховный Суд и Верховный антикоррупционный суд. Западные посольства протестовали, заявив, что это покушение на независимость судебной власти. Венецианская комиссия также приехала в Киев, чтобы остановить опустошение реформы и судов.

Однако молоко разлилось, и его будет трудно очистить, ведь первоначальная цель Зеленского и его команды заключалась в том, чтобы сконцентрировать власть на модели Януковича. На волне огромной общественной поддержки новая украинская власть пытается осуществить "революцию назад".

Пропаганда - это реформирование страны, но на самом деле речь идет о пренебрежении изменений, которые произошли в Украине после Майдана. Она началась с попытки принятия закона о люстрации, которая должна коснуться всех государственных служащих послемайданной периода (2014-2019), то есть очистить власть так, как это сделали по примеру Януковича и его единомышленников, которые бежали в Россию.

Часть общества протестовала, Запад также против этой идеи. Зеленский отказался от этой идеи, но "проверку" было предписано провести во многих учреждениях, в том числе прокуратуре. Ее задача, – заявленное в одном из интервью генпрокурором Рябошапкой, – соответствовать ожиданиям общества, которое "требует крови и заключения".

Рябошапка цитировал Зеленского, который в середине сентября вызвал руководителей силовых министерств и рассказал о "желании простого народа". "Кассеты Трубы" содержат доказательства организации совещания и указания президента.

Репрессии коснулись и военных. В начале ноября начальник управления материального обеспечения Министерства обороны генерал Сергей Марченко был помещен за решетку. ГБР обвинило его и нескольких коллег в покупке неисправных жилетов, а Киевский районный суд посадил его за решетку.

Генерал – бывший офицер легендарной 79-й штурмовой бригады, герой боев в Донбассе 2014 года, включая оборону Донецкого аэропорта. Суд отказался признать поручительство, предоставленную тремя генералами, награжденными орденом Героя Украины за боевые действия на фронте и несколькими заместителями. Власти хотят показать общественности, что во времена Порошенко "разворовывали армию", генералы – коррумпированные преступники, а бывший президент занимался "зарабатыванием денег на войне".

А если так, то зачем вообще стрелять? – вопрос рождалось бы в сознании миллионов украинский.

эффект Януковича

В своих показаниях перед комитетом по вопросам разведки Палаты представителей США Уильям Тейлор, временный поверенный в Посольстве США в Киеве рассказал среди других о совместной разговор с Куртом Волкером (бывшим спецпредставитель Госдепа по делам Украины) с Андреем Ермаком (советником по иностранным делам Зеленского) и его коллегой Игорем Новиковым. Разговор состоялся в середине сентября и была частью подготовки к встрече Трампа с Зеленским (25 сентября).

Волкер предупредил команду Зеленского против репрессий Порошенко, в частности за инцидент в Керченском проливе. "Тогда, – сообщил Тейлор, – Ермак и Новиков вынули свои мобильные телефоны и показали фотографии своих родственников. Там были брат и двоюродный брат, которые были убиты или ранены на востоке Украины. Они показали это Курту и мне, сказав, что должен Порошенко" .

Сначала Ермак обвинил Тейлора в свидетельстве лжи, но когда он сдерживал свое слово, Ермак передумал.

"Мы с президентом Зеленским, – написал он в Facebook, – пытаемся добиться мира, но в Украине есть много политиков, которые не хотят заканчивать войну. Они этого не хотят, потому что они богатеют на войне как материально, так и политически, поскольку от этого растет их поддержка ".

Мантра о "обогащения Порошенко на войне" годами повторяется российской пропагандой, тем самым лейтмотивом пользовались и украинские телеканалы, в частности канал "1 + 1" олигарха Игоря Коломойского. "Мой бизнес-партнер", как Зеленский представил его перед апрельскими выборами.

Через полгода после захвата власти Зеленского нет смысла искать доказательства того, что Порошенко "разбогател" на войне. Даже так называемый скандал с "Укроборонпромом" (государственный концерн в сфере ОПК), который всколыхнул страну в феврале и похоронил шансы Порошенко на переизбрание, оказался медийным зрелищем. Коррупции не было обнаружено, и никто не обвинялся в "преступлении", хотя, по данным журналистского расследования, в скандале должен быть причастен и сам президент.

Поэтому Генпрокуратура хочет привлечь Порошенко за "злоупотребление властью". Но с этим тоже есть проблемы. Обвинение размыты (Порошенко заявил, что "даже куры с ними смеются"), бывший президент получил поддержку из-за рубежа (кроме Туска, среди прочих, от канцлера Ангелы Меркель и вице-премьер-министра Канады Кристи Фриланд), а власть также опасается "эффекта Януковича" ". Президент беглый в 2011 году посадил бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко в тюрьму, но через два с половиной года ему пришлось покинуть страну и он был осужден за измену. Юлия Тимошенко вышла из тюрьмы до сих пор играет важную роль на политической арене.

В Зеленского еще есть выбор

Коломойский, прежде всего, пытается поставить Порошенко за решетку, потому что он знает, что после такого шага Зеленский не будет поворота назад и должен играть по своему сценарию. В недавнем интервью The New York Times олигарх заявил о необходимости возвращения Украины в Россию.

Запад "ничего не давал Украина", тогда как Украина "подталкивали США" к войне с Россией. Он даже выпустил цену за это возвращение: 100000000000 долларов.

Проявляя свои цели, Коломойский стал главной проблемой Зеленского. Олигарха не устраивали доходы от обновленного импорта электроэнергии из России (соответствующий закон был принят специально для его компаний) и мощным влиянием на штатное расписание должностей в государстве (Богдан – его адвокат, в парламентской партии Слуги нации Коломойского есть около 50 "сабель", несколько министры – его люди). Цель Коломойского – вернуть ПриватБанк, в котором 70 процентов украинский имеют свои счета.

В 2016 году банк был национализирован, поскольку Коломойский и его партнеры взяли с него 5000000000 долларов. С помощью Запада НБУ банк рекапитализировали и подали в суд в Лондоне иск против бывших владельцев на сумму около 3 миллиардов долларов.

В то же время в США началось расследование в отношении отмывания "грязных денег" Коломойским в размере 680 000 000 долларов. Опасаясь экстрадиции в Америку, он поселился в Израиле. Он вернулся в Украину после смены власти и решил, что стал ее правителем.

Для Запада, особенно МВФ, дело "ПриватБанка" является "красной линией" – любая уступка Коломойскому нарушит сотрудничество, и это будет означать огромные проблемы для украинской экономики. Более – МВФ требовал принятия специального закона, запрещающего возвращения национализированных банков (их всего несколько десятков) прежним владельцам. А среда Зеленского посылает сигналы, что президент принял это.

Олигарх пошел ва-банк. Люди, которых он нанимал на несколько дней, пикетировали центральный банк и даже прорывались внутрь. В этой ситуации руководство НБУ заявило, что целью Коломойского является торпедирование сотрудничества с МВФ, но банк не намерен отказываться.

И в этом вопросе НБУ полную поддержку президента и правительства. В случае, когда Порошенко обвинили в Генеральной прокуратуре, один из депутатов дал Рябошапци ультиматум: или вы нарушаете производства по делу и отправляете в парламент запрос об отказе от неприкосновенности бывшего президента, или вы теряете свой пост.

Для Зеленского медовый месяц в политике точно закончился. Сегодня он стоит перед фундаментальным выбором, который будет определять его и будущее Украины. Россияне, их украинские агенты и Коломойский бросили все силы, чтобы посадить Порошенко в тюрьму, прекратить сотрудничество с МВФ и ввести авторитарное правление. А это значит сдачу России и разрыв с Западом.

Сейчас молодой президент не принял окончательного решения по одному из этих вопросов. В Зеленского еще есть выбор. И, похоже, он понял суть вызова, который стоял перед ним. Во вторник парламент принял закон, суть которого заключается в изменении структуры ГБР и ее нынешнего руководства. Через несколько дней Труба потеряет свою должность, а западные эксперты влиять на выбор нового директора.

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