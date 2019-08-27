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"Путин уберется с Донбасса": дипломат назвал условие

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Украина и Запад имеют "козырь" в диалоге с Россией. Если он будет использован в полной мере, можно добиться того, что "российские войска уберутся прочь с Донбасса".

Об этом написал в блоге OBOZREVATEL дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Я имею в виду санкции. Если эти санкции будут использоваться в полной мере, то Россия изменит позицию. Если они будут оставаться потенциальными и достаточно мягкими, как сейчас, то для Путина это не аргумент", – убежден он.

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По мнению дипломата, в случае применения этих мер "российские войска уберутся прочь с Донбасса, за ними мгновенно убегут наемники, убийцы, насильники и весь прочий хлам".

Владимир Путин, Сергей Шойгу

Владимир Путин, Сергей Шойгу

Официальный сайт президента РФ

"И там, согласно Минским договоренностям, через определенное время, под наблюдением международных структур состоятся местные выборы, но в рамках украинского законодательства, когда там будут действовать украинские политические партии, когда там будут работать украинские СМИ и так далее. Вот тогда шанс есть", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, в ближайшие недели президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите в нормандском формате, – сообщили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Минские договоренности Санкции против России
Персоны
Владимир Огрызко Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости России
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Я даже этот бред не дочитал! С чего он взял ,что Европа будет себе в убыток работать?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Огрызко - это голова! Огрызко - это не какой-то Задэрынога или Заплюйсвичка! :-)))
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"за ними мгновенно убегут наемники, убийцы, насильники и весь прочий хлам". Да, но тогда в xoxляндии вообще никого не останется - только Огрызок в гордом одиночестве.
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