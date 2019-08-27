"Путин уберется с Донбасса": дипломат назвал условие

Украина и Запад имеют "козырь" в диалоге с Россией. Если он будет использован в полной мере, можно добиться того, что "российские войска уберутся прочь с Донбасса".

Об этом написал в блоге OBOZREVATEL дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Я имею в виду санкции. Если эти санкции будут использоваться в полной мере, то Россия изменит позицию. Если они будут оставаться потенциальными и достаточно мягкими, как сейчас, то для Путина это не аргумент", – убежден он.

По мнению дипломата, в случае применения этих мер "российские войска уберутся прочь с Донбасса, за ними мгновенно убегут наемники, убийцы, насильники и весь прочий хлам".

Владимир Путин, Сергей Шойгу Официальный сайт президента РФ

"И там, согласно Минским договоренностям, через определенное время, под наблюдением международных структур состоятся местные выборы, но в рамках украинского законодательства, когда там будут действовать украинские политические партии, когда там будут работать украинские СМИ и так далее. Вот тогда шанс есть", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, в ближайшие недели президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите в нормандском формате, – сообщили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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