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31 января • обновлено в 07:28
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Путин рано радовался: ПАСЕ выдвинула жесткое требование России из-за Украины

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Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала у России вернуть аннексированный Крым Украине.

Требование было выдвинуто в резолюции по мониторингу выполнения рядом стран-членов организации своих обязательств, которую приняли депутаты ПАСЕ. Текст опубликован на сайте ассамблеи.

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За выступили 49 депутатов, против были 17, трое не голосовали. Кроме вопроса Крыма в резолюции поднимается вопрос выполнения Минских соглашений Россией.

Кроме того, в документе подчеркиваются негативные тенденции, царящие в России, в отношении демократии, верховенства закона и прав человека.

ПАСЕ потребовала у России вернуть Крым

ПАСЕ потребовала у России вернуть Крым

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что представители Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы во время зимней сессии не шли ни на какие контакты с российскими парламентариями.

Ранее в ПАСЕ согласовали предварительный проект решения касательно обжалования полномочий российской делегации из-за нарушения обязательств. РФ полностью оправдали.

Украинский МИД жестко отреагировал на резолюцию, назвав такие действия кощунством.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Тег
ПАСЕ
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
"За выступили 49 депутатов, против были 17" В ассамблею входит 321 парламентарий. А где шлялись остальные во время этой феричной перемоги?)
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Возбудились орки путенские,поразбухли пердаки...хехе
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Выдвинула? Ок, теперь может обратно задвинуть
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