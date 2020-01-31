Путин рано радовался: ПАСЕ выдвинула жесткое требование России из-за Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала у России вернуть аннексированный Крым Украине.
Требование было выдвинуто в резолюции по мониторингу выполнения рядом стран-членов организации своих обязательств, которую приняли депутаты ПАСЕ. Текст опубликован на сайте ассамблеи.
За выступили 49 депутатов, против были 17, трое не голосовали. Кроме вопроса Крыма в резолюции поднимается вопрос выполнения Минских соглашений Россией.
Кроме того, в документе подчеркиваются негативные тенденции, царящие в России, в отношении демократии, верховенства закона и прав человека.
ПАСЕ потребовала у России вернуть Крым
ТСН
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что представители Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы во время зимней сессии не шли ни на какие контакты с российскими парламентариями.
Ранее в ПАСЕ согласовали предварительный проект решения касательно обжалования полномочий российской делегации из-за нарушения обязательств. РФ полностью оправдали.
Украинский МИД жестко отреагировал на резолюцию, назвав такие действия кощунством.
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