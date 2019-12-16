Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью Первому каналу, что изменение Минских соглашений возможно только в случае совместной работы украинского руководства с марионеточной администрацией "народных республик"

"Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому, если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из "ДНР" и "ЛНР", то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер" - отметил Песков.

Программа, в которой появился пресс-секретарь Путина, называется "Большая игра". И это действительно большая игра Кремля с Владимиром Зеленским и окружением украинского президента, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Путин видит, что Зеленский во что бы то ни стало – даже вопреки объективной политической логике и логике исторических процессов – хочет в "ударные сроки" завершить конфликт с Россией. Что украинский президент просто не в состоянии понять ни причин, ни истоков этой войны. Что его политический кругозор – как и кругозор его ближайшего окружения – ограничен телевизионными сериалами и обывательскими представлениями о политике и жизни. И что Зеленский очень хочет оправдать ожидания своих избирателей, которые тоже верили – стоит им проголосовать за популярного артиста и война завершится.

И Путин использует эту ситуацию для того, чтобы заманивать Зеленского в новые ловушки. Украинский президент хочет изменить Минские соглашения? Он считает, что текст документа не дает возможности завершить войну? Замечательно. Тогда дадим ему возможность подготовить "Минск-3".

А этот "новый Минск" еще хуже, чем новый Мюнхен. Потому что он позволяет Москве окончательно избавиться от положения агрессора и перейти в разряд посредников. Потому что договорными сторонами в этом "новом Минске" будут "три государства" - Украина и "народные республики". Потому что Кремль превратит Украину в заложницу этих самых "народных республик", а фактически – в свою собственную заложницу.

И при этом никакая война, никакой конфликт не остановится и никакая территориальная целостность не восстановится. Это доказано всеми остальными конфликтами на постсоветском пространстве.

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