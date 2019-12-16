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16 декабря • обновлено в 16:23
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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Путин придумал новую ловушку для Зеленского

6.9т

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью Первому каналу, что изменение Минских соглашений возможно только в случае совместной работы украинского руководства с марионеточной администрацией "народных республик"

"Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому, если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из "ДНР" и "ЛНР", то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер" - отметил Песков.

Программа, в которой появился пресс-секретарь Путина, называется "Большая игра". И это действительно большая игра Кремля с Владимиром Зеленским и окружением украинского президента, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

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Путин видит, что Зеленский во что бы то ни стало – даже вопреки объективной политической логике и логике исторических процессов – хочет в "ударные сроки" завершить конфликт с Россией. Что украинский президент просто не в состоянии понять ни причин, ни истоков этой войны. Что его политический кругозор – как и кругозор его ближайшего окружения – ограничен телевизионными сериалами и обывательскими представлениями о политике и жизни. И что Зеленский очень хочет оправдать ожидания своих избирателей, которые тоже верили – стоит им проголосовать за популярного артиста и война завершится.

И Путин использует эту ситуацию для того, чтобы заманивать Зеленского в новые ловушки. Украинский президент хочет изменить Минские соглашения? Он считает, что текст документа не дает возможности завершить войну? Замечательно. Тогда дадим ему возможность подготовить "Минск-3".

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А этот "новый Минск" еще хуже, чем новый Мюнхен. Потому что он позволяет Москве окончательно избавиться от положения агрессора и перейти в разряд посредников. Потому что договорными сторонами в этом "новом Минске" будут "три государства" - Украина и "народные республики". Потому что Кремль превратит Украину в заложницу этих самых "народных республик", а фактически – в свою собственную заложницу.

И при этом никакая война, никакой конфликт не остановится и никакая территориальная целостность не восстановится. Это доказано всеми остальными конфликтами на постсоветском пространстве.

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Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Место
Россия
Источник
Источник: espreso.tv
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Блин, Седьмая ловушка Путина для Зеленского, которую раскрыл чекист Портников! Дур нее его только дважды убитый Бабченко!
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
Следуя БОЛЬНОЙ логике автора ,РФ ,в лице Путина,необходимо договариваться о СУДЬБЕ Украині напрямую с США ,в лице Трампа.Все равно ВСЕ решения принимаются в Вашингтоне и доводятся через посла СЩА на Украине.Зачем посредники в лице Украині и ОРДЛО?????
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
ЗеСопля может попытаться устроить переговоры с лугандонами. Но! только попытаться !!! Волшебный пендаль до Ростова писюанист получит с первой попытки.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Rabinovich Alexander, Получится. Песта тебе вонючая точно получится
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Levitsky Valery, в очередной раз "активисты" проигнорируют волю большинства граждан страны? Получится ли?
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