"Путин представляет ОРДЛО!" У Зеленского объяснили отвод войск на Донбассе

Украина считает президента России Владимира Путина представителем оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил нардеп ("Слуга народа"), глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко, комментируя согласование проведения местных выборов.

"Мы считаем представителем ОРДЛО президента РФ Путина… Если мы говорим о том, что должны быть достигнуты условия по безопасности, этого нельзя добиться без того, чтобы Россия сама не решила вывести свои войска. И, конечно, перед тем как вывести войска, она поставит вопрос о том, как будут выглядеть выборы. Мы будем это обсуждать", - сказал он.

Владимир Путин RT

По словам Яременко, красная линия уже проведена – это украинский закон о выборах, который регулирует выборы на всей территории Украины.

"Если будет идти речь о возможности провести выборы, скажем, через 90 дней от какой-то даты, в таком случае и тридцати дней прекращения огня может быть достаточно. Надо смотреть по ситуации. Я хотел бы отдельно подчеркнуть – я не назвал цифру в 90 дней или в 30 дней как что-то определенное, это всего лишь условный пример, не более того", - подчеркнул он.

Новости У Зеленского сделали новое заявление о выборах на Донбассе

Глава комитета уточнил, что верифицировать реальное выведение российских войск с территории ОРДЛО будет ОБСЕ.

"Никакого другого механизма у нас нет. Как именно это будет реализовываться – вопрос обсуждений. ОБСЕ присутствует на всех переговорах", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины и Офис президента будут согласовывать с Россией позицию относительно подготовки законопроекта об особом статусе некоторых районов Донбасса, предусмотренным так называемой формулой Штайнмайера.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!