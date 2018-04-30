Путин отказался от "большой войны" в Украине: в Польше пояснили почему

Россия отказалась от наступательных действий на Донбассе, опасаясь негативных последствий и большого числа жертв.

Это произошло из-за событий в Дебальцево и аэропорту Донецка, отметил польский военный эксперт, автор книги "Зимняя кампания 2015 года в Украине" Лукаш Надольский в интервью "Укринформу".

"С отрывочной информации, которую можно найти в российских СМИ, а это история какого-то взвода, который потерял половину бойцов, или бригады, которая потеряла 100 солдат убитыми в течение нескольких дней боев, понятно, что они понесли во время этой "зимней кампании" значительные потери, гораздо большие, чем украинцы. Думаю, что тогда они сделали вывод: дальнейшие наступательные действия или любая другая крупная военная операция нанесут им еще больших потерь, ведь понятно, что украинская армия не становится слабее, она становится сильнее", - отметил Надольский.

По его словам, с 2015 года Россия для продвижения на Донбассе должна была ввести в Украину новые военные подразделения, что означало бы еще больше "трагических случаев во время учений".

Лукаш Надольский считает, что после этого Россия свои интересы продвигать иным путем. В частности, к таким он отнес политическое давление и "усталость" от Украины в Европе.

Как сообщал "Обозреватель", ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер назвал способ борьбы с Путиным.