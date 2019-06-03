"Путин не умрет от старости": Украине рассказали, как закончить войну на Донбассе

Украине нужно искать методы борьбы против президента РФ Владимира Путина внутри в самой России.

Только так можно будет решить вопросы с оккупированным Крымом и Донбассом. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны в Украинском институте будущего Глен Грант.

"Донбасс, Азов и Мариуполь - это симптомы проблем. Мы должны бороться с самой проблемой, а не с симптомами. Проблема - это Россия сама по себе и российское общество. И пока мы не найдем новый способ настроить общество против Путина в самой России, мы будем идти тем же путем годами, пока Путин не умрет от старости. Необходим совершенно новый подход к взаимодействию с Россией. Нам необходимо прекратить разговаривать с Россией на разных языках. Они думают, что их величие - это величие Советского Союза после Второй мировой войны. У нас другая история", – пояснил он.

Грант отмечает, что жителей Донбасса нужно убедить, что Россия это страна прошлого, не будущего. И других вариантов у Украины нет, полагает он.

"У вас нет альтернативы - или вы идете с Россией лоб в лоб, используя все возможные средства, или вы терпите поражение, а Россия продолжает свои преступления, идет с Азова в Черное море и захватывает территории шаг за шагом", – подчеркнул эксперт.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что Донбасс нужен президенту России Владимиру Путину для влияния на внутреннюю ситуацию в Украине.

Российский политолог Дмитрий Орешкин сообщил, что кремлевское руководство устроил бы вариант, если бы Украина согласилась на вариант приднестровского статуса для оккупированного ею Донбасса.

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