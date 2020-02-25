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25 февраля • обновлено в 16:22
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Путин не позвал Зеленского на парад ко Дню Победы

1.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский не получал официального приглашения на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года в России.

Об этом сказано в ответе Департамента доступа к публичной информации Офиса главы государства на запрос "Украинской правды".

"По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ отсутствует", – рассказали в ОП.

Путин не позвал Зеленского на парад ко Дню Победы

Путин не позвал Зеленского на парад ко Дню Победы

О планах Зеленского на посещение парада в Офисе ничего не уточнили.

Напомним, ранее помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков обещал, что Зеленский получит свое приглашение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович предложил Верховной Раде сформировать делегацию для участия в параде 9 мая в Москве.

  • "ЕС" потребовала от Зеленского отреагировать на предложение поехать на парад в Москву.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
День Победы
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Тег
Офис президента
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Кто может праздновать победу вместе с оккупантом и агрессором, кроме таких же как он?!
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Домбровска Катерина,
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фил филька
фил филька
зе не приедет. путин это понимает. обос ищет хайп там где его нет)
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