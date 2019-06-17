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Путин назначил куратора "Л/ДНР" замминистром: все детали

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Новый куратор террористических "ДНР" и "ЛНР", бывший посол РФ в Беларуси, Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития России.

Соответствующее распоряжение опубликовано 17 июня на официальном портале правовой информации РФ.

"Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.

Михаил Бабич

Михаил Бабич

kommersant.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Помощник президента РФ Владислав Сурков покинул пост главного куратора "Л/ДНР", и его место занял Михаил Бабич.

  • Позже глава МИД Украины Павел Климкин сделал заявление о новом кураторе "Л/ДНР".

  • Также появилось пояснение по кураторам "Л/ДНР" из Москвы.

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Россия
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Сладкая Алиса
Сладкая Алиса
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