Путин назначил куратора "Л/ДНР" замминистром: все детали

Новый куратор террористических "ДНР" и "ЛНР", бывший посол РФ в Беларуси, Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития России.
Соответствующее распоряжение опубликовано 17 июня на официальном портале правовой информации РФ.
"Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.
Михаил Бабич
kommersant.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Помощник президента РФ Владислав Сурков покинул пост главного куратора "Л/ДНР", и его место занял Михаил Бабич.
Позже глава МИД Украины Павел Климкин сделал заявление о новом кураторе "Л/ДНР".
Также появилось пояснение по кураторам "Л/ДНР" из Москвы.
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