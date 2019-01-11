''Путин играет'': украинский эксперт рассекретил новый план России

Президент РФ Владимир Путин намеренно отвлекает силы НАТО, проводя военные операции около стран Альянса.

Таким образом глава Кремля продолжает тенденции в мировой политике, которые начал еще в 2016 году, рассказал глава наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко, передает "Апостроф".

"Мы видим, как в этом году продолжается тенденция 2016-го, когда Путин играет в операцию по отвлечению внимания Альянса на Севере. НАТО вынуждено проводить военно-морские учения, потому что есть тревога, которую выражают политики и население стран-членов. Чтобы их успокоить, у берегов Норвегии появился американский авианосец, там провели учения и показали гражданам, что военные готовы ко всему", – отметил эксперт.

Клименко добавил, что для увеличения количества кораблей в Средиземном море должны вырасти бюджеты стран НАТО.

Владимир Путин

"Чтобы их там было десять, страны должны дополнительно направить туда свои корабли, а это дополнительные расходы из бюджета. А когда Путин имитирует высокую активность возле Норвегии или Польши, НАТО вынуждено реагировать так, как реагирует. Конечно, для того чтобы полностью обеспечить пребывание там военно-морских сил НАТО, не хватает сил и финансов", – объяснил он.

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