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''Путин играет'': украинский эксперт рассекретил новый план России

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Президент РФ Владимир Путин намеренно отвлекает силы НАТО, проводя военные операции около стран Альянса.

Таким образом глава Кремля продолжает тенденции в мировой политике, которые начал еще в 2016 году, рассказал глава наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко, передает "Апостроф".

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"Мы видим, как в этом году продолжается тенденция 2016-го, когда Путин играет в операцию по отвлечению внимания Альянса на Севере. НАТО вынуждено проводить военно-морские учения, потому что есть тревога, которую выражают политики и население стран-членов. Чтобы их успокоить, у берегов Норвегии появился американский авианосец, там провели учения и показали гражданам, что военные готовы ко всему", – отметил эксперт.

Клименко добавил, что для увеличения количества кораблей в Средиземном море должны вырасти бюджеты стран НАТО.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Чтобы их там было десять, страны должны дополнительно направить туда свои корабли, а это дополнительные расходы из бюджета. А когда Путин имитирует высокую активность возле Норвегии или Польши, НАТО вынуждено реагировать так, как реагирует. Конечно, для того чтобы полностью обеспечить пребывание там военно-морских сил НАТО, не хватает сил и финансов", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, чтофлоту РФ предрекли быстрый разгром в Черном море.

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CARGO 100
CARGO 100
Глава наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко: "Глава Кремля ведет политику против НАТО" ... Ну вы все такие долбо... как ваш Клименко? Вы думали, шо Путин за НАТО?
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
рагули, а где статейка. что пендосский военный параход окуенно вам помог перемогнуть москалей под мостом и свалил с Чёрного моря?
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