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18 декабря • обновлено в 10:08
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"Путин и тапки сделает президентом Украины!" Скандальная Зверобой опять жестко высказалась о Зеленском

8.4т
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Участница АТО, волонтер Маруся Зверобой заявила, что Владимира Зеленского президентом Украины, вероятно, сделала Россия во главе с ее лидером Владимиром Путиным.

Также считает, что не только наша, но и все влиятельные страны Европы уже давно "куплены" РФ и сами ни на что не влияют. Об этом она заявила в эфире телеканала ATR (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Когда были выборы, Россия поддерживала Зеленского. Россия может "ушатать" американцев – она даже там на выборы повлияла. Уже посадила назад Европу. И, как мне лично показал "нормандский формат", где будто на задних лапах сидели Германия с Францией, – это он (Путин. – Ред.) их купил. Это уже все просто куплено и продано. И наш тоже вместе с ними", – высказалась Зверобой.

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Маруся Зверобой и Владимир Зеленский

Маруся Зверобой и Владимир Зеленский

По ее мнению, когда Россия, имея такое влияние на весь мир, поддерживает кого-либо в Украине, это говорит о том, что она запросто может сделать главой нашего государства того, кого захочет.

"Даже если она тапки Зеленского поддержит, не сомневайтесь – они станут президентом! Потому что такой масштабный прессинг... В 2014 году в последний раз помню, когда они "Правый сектор" еще валили. Я их близко знаю, информационно узнаю всех этих ботов и могу уже семинары проводить о том, как их распознавать. Знаю силу их влияния", – подчеркнула Зверобой.

Также скандальная волонтер считает, что все эти пропагандистские боты России составляют львиную долю медийного представительства президента Украины, создающего вокруг него "этот его ореол".

"И если убрать их с информационного поля Зеленского, вы будете удивлены тому, насколько там немного людей останется", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер Маруся Зверобой попросила президента Владимира Зеленского встретиться с ней тет-а-тет. Она заявила, что глава государства должен услышать голос тех, кто опасается "капитуляции".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Маруся Зверобой Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
пропаганда
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
С другой стороны, а если она всерьёз в это верит? В её мозгах Россия предстаёт какой то всемогущей сверхдержавой? Шизофрения? А может РФ и правда всемогуща? Уж
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Эта чебурашка озвучивает не свои мысли. Порошок пытается расшатать стул под Зеленским.
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Иванов Александр
Иванов Александр
Интервью на АТR меня разочаровало. Ведущая своим отношением к гостю студии явно показывала свое неприкрытое отрицательное отношение. У настоящего журналиста такого не должно быть. Ей на поучится у ведущих Politeka. У них всегда разные гости, но они всегда к ним показывают уважение и не предвзятость. Жаль. Всегда уважал ATR
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