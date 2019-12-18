"Путин и тапки сделает президентом Украины!" Скандальная Зверобой опять жестко высказалась о Зеленском

Участница АТО, волонтер Маруся Зверобой заявила, что Владимира Зеленского президентом Украины, вероятно, сделала Россия во главе с ее лидером Владимиром Путиным.

Также считает, что не только наша, но и все влиятельные страны Европы уже давно "куплены" РФ и сами ни на что не влияют. Об этом она заявила в эфире телеканала ATR (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Когда были выборы, Россия поддерживала Зеленского. Россия может "ушатать" американцев – она даже там на выборы повлияла. Уже посадила назад Европу. И, как мне лично показал "нормандский формат", где будто на задних лапах сидели Германия с Францией, – это он (Путин. – Ред.) их купил. Это уже все просто куплено и продано. И наш тоже вместе с ними", – высказалась Зверобой.

Маруся Зверобой и Владимир Зеленский

По ее мнению, когда Россия, имея такое влияние на весь мир, поддерживает кого-либо в Украине, это говорит о том, что она запросто может сделать главой нашего государства того, кого захочет.

"Даже если она тапки Зеленского поддержит, не сомневайтесь – они станут президентом! Потому что такой масштабный прессинг... В 2014 году в последний раз помню, когда они "Правый сектор" еще валили. Я их близко знаю, информационно узнаю всех этих ботов и могу уже семинары проводить о том, как их распознавать. Знаю силу их влияния", – подчеркнула Зверобой.

Также скандальная волонтер считает, что все эти пропагандистские боты России составляют львиную долю медийного представительства президента Украины, создающего вокруг него "этот его ореол".

"И если убрать их с информационного поля Зеленского, вы будете удивлены тому, насколько там немного людей останется", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер Маруся Зверобой попросила президента Владимира Зеленского встретиться с ней тет-а-тет. Она заявила, что глава государства должен услышать голос тех, кто опасается "капитуляции".

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