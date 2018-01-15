"Путин готовит Украине новую ловушку": Портников объяснил план Кремля

Президент России Владимир Путин в последние дни отметился "миролюбивыми" высказываниями об Украине. Резкая смена тона по отношению к Киеву продиктована желанием Кремля навязать "гибридный мир" вместо "гибридной войны".

Такое мнение высказал украинский журналист и политолог Виталий Портников в блоге на сайте "Радіо Свобода".

По мнению журналиста, путинская предвыборная кампания и действия президента РФ после его переизбрания – будут проходить под флагом "миротворчества", хотя ни в коем мире с Украиной Путин не заинтересован.

"Гибридная война, которую Путин вел против Украины более трех лет, должна смениться на "гибридный мир". А "гибридный мир" гораздо более опасен, чем гибридная война. Да, "гибридный мир" – это сохранение жизни всех сотен, а может быть, и тысяч людей, которые непременно погибнут, если гибридная война будет продолжаться. Но смысл "гибридного мира" - добиться гибели самого Украинского государства", - пишет он.

Портников допускает, что Кремль может прекратить военные действия на Донбассе и даже вывести оттуда российские войска и наемников, но на смену им придут миротворцы, в том числе и из стран, которые сочувствуют России.

"Украинский контроль над территорией будет восстановлен только после имплементации Украиной Минских соглашений - то есть после предоставления части Донбасса автономного статуса. Проще говоря, не в ближайшие годы. Причем давить на Киев будут и из Москвы, и из Берлина, и из Парижа. И, возможно, даже из Вашингтона. По проблеме российско-украинского конфликта Донбасс превратится в головную боль самой Украины", - прогнозирует журналист.

При этом, по его словам, на территории, которая формально будет считаться украинской, будут продолжать работать российские телеканалы, продаваться российские товары, преподаваться концепции "русского мира", будет цвести контрабанда. Одновременно активизируется часть западной политической элиты, которая будет выступать за отмену санкций против России.

"В самой Украине все громче звучать голоса тех, кто требует договориться с Россией и "услышать" Донбасс… Минские соглашения тогда будут, наконец, реализованы, Донбасс станет государством в государстве, Крым исчезнет с украинского повестки дня. А новый президент Украины поедет в Москву выгодно продать украинский суверенитет", - пишет Портников.

"Это и есть план "гибридного мира". Украина очень важно не попасть в эту ловушку. Очень важно понять, что мир не бывает гибридным. На гибридной войне погибают настоящие люди. А "гибридный мир" уничтожает настоящие государства", - заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.