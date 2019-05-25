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Путин готов к переговорам? Зеленский отреагировал на успех Украины в ООН

8.4тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский назвал прорыв Украины в освобождении пленных моряков первым вероятным сигналом о готовности России прекратить войну.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - написал Зеленский в Facebook.

По его словам, таким образом РФ "может сделать шаг к разблокированию переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом".

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"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!" - добавил президент.

Зеленский в Раде

Зеленский в Раде

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, на решение Международного трибунала ООН также отреагировал экс-глава государства Петр Порошенко, указав на необходимость сохранения международного фронта поддержки Украины.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Редкий )))дебил....))))))))))))))
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0
1
Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Дебилблять😭
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6
3
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Убожество.. Порошенко - 2))) Кого вернуть, этих убийц, которые вторглись в Россию?! У Педро спроси агрессор, какого они хотели делать на нашей территории. Нет желания, понятно, отсасываешь у пиндосов)))
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6
4
2 из 3 ответов | показать все
Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Малахoв Егор, кацапчик не гундось.смирись,падло,что ты петушара путенская и обсыхай.
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2
1
Малахoв Егор
Малахoв Егор
Мельничук Олександр, та хуй вас знат, зачем ви приперлись
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