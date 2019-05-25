Путин готов к переговорам? Зеленский отреагировал на успех Украины в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский назвал прорыв Украины в освобождении пленных моряков первым вероятным сигналом о готовности России прекратить войну.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - написал Зеленский в Facebook.

По его словам, таким образом РФ "может сделать шаг к разблокированию переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом".

"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!" - добавил президент.

Зеленский в Раде УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, на решение Международного трибунала ООН также отреагировал экс-глава государства Петр Порошенко, указав на необходимость сохранения международного фронта поддержки Украины.

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