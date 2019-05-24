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Путин быстро превратит Зеленского в Бандеру — Омелян

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Несмотря на неоднозначные заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести мирные переговоры с Россией, очень скоро риторика агрессора заставит стать его ярым националистом.

Такое мнение выразил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "Эспрессо.ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нет четкого видения (у Зеленского. – Ред.), как сделать (изменения. – Ред.), и нет понимания команды, с которой он будет это делать. Это две самые большие угрозы, которые есть по состоянию на сегодня. Я не беру во внимание какие-то пророссийские заявления или идеи с референдумами или еще что-нибудь. Все это пройдет, Путин быстро все поставит на свое место и мы получим Зеленского-Бандеру или Зеленского-Петлюру за очень короткий период времени", – сказал министр.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Омелян добавил, что считает возможность пророссийского реванша в Украине достаточно высокой, но не испытывает страха по этому поводу. Он напомнил, что абсолютное большинство кандидатов в президенты, которые становились президентами Украины, имели российское прошлое, связанное с Россией или СССР, имели много в чем сформированное во время СССР мировоззрение и религиозные предпочтения. Аналогичной была и их риторика. Но это не помешало им полностью изменить свои взгляды за время политической карьеры.

"К концу своей первой каденции они все становились бандеровцами. С этой точки зрения – слава Богу, что у нас есть такой враг, как Россия, которая вынуждает любого украинского руководителя становиться проукраинским и антироссийским лидером мнений", – объяснил свою точку зрения глава МИУ.

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Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинВладимир ОмелянСтепан Бандера
Место
Украина
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