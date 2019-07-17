"Путин был бы мертв!" Публицист раскрыл, кто заставил президента РФ захватить Крым

Президент Российской Федерации Владимир Путин стал заложником силовиков, которые на самом деле управляют РФ.

Такое мнение высказал польский публицист Витольд Гадовский. "Если бы в 2014 году Путин не захватил Крым и часть Донбасса, то, по всей видимости, он бы уже не был президентом России, а, возможно, и лишился бы жизни. И его место занял бы какой-то более жесткий политик, который, по мнению силовиков, смог бы защитить интересы Москвы в регионе", — отметил он, передает ИноСМИ.

По его мнению, сравнительно с правоохранителями Путин — либерал и западник, если бы не давление со стороны людей с радикальными взглядами, он бы давно в большей степени переориентировал Москву на Запад.

"Режим Путина — это не самодержавие. Решения президенту подсказывают разные круги. Он сам — не самый главный радикал в Кремле, а прагматик, который действует, ориентируясь на принципы расчетливого реализма. Он осознает, что его власть опирается на силовиков", — пояснил публицист.

Владимир Путин

"Путин прекрасно знает, что целой Украиной он бы подавился. У России достаточно много своих экономических, социальных и демографических проблем. Одно дело — захватить страну, а другое — ее оккупировать. Украина — конгломерат разных стихий, каждая из которых тянет в свою сторону, совладать с ними сложно", — заключил Гадовский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фанатка Путина пристыдила оккупантов в Крыму и заявила, что при Украине было по-другому. Украинский публицист Павел Казарин отметил, что крымчане уже сняли розовые очки.

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