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"Путин был бы мертв!" Публицист раскрыл, кто заставил президента РФ захватить Крым

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Президент Российской Федерации Владимир Путин стал заложником силовиков, которые на самом деле управляют РФ.

Такое мнение высказал польский публицист Витольд Гадовский. "Если бы в 2014 году Путин не захватил Крым и часть Донбасса, то, по всей видимости, он бы уже не был президентом России, а, возможно, и лишился бы жизни. И его место занял бы какой-то более жесткий политик, который, по мнению силовиков, смог бы защитить интересы Москвы в регионе", — отметил он, передает ИноСМИ.

По его мнению, сравнительно с правоохранителями Путин — либерал и западник, если бы не давление со стороны людей с радикальными взглядами, он бы давно в большей степени переориентировал Москву на Запад.

"Режим Путина — это не самодержавие. Решения президенту подсказывают разные круги. Он сам — не самый главный радикал в Кремле, а прагматик, который действует, ориентируясь на принципы расчетливого реализма. Он осознает, что его власть опирается на силовиков", — пояснил публицист.

Владимир Путин

Владимир Путин

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"Путин прекрасно знает, что целой Украиной он бы подавился. У России достаточно много своих экономических, социальных и демографических проблем. Одно дело — захватить страну, а другое — ее оккупировать. Украина — конгломерат разных стихий, каждая из которых тянет в свою сторону, совладать с ними сложно", — заключил Гадовский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фанатка Путина пристыдила оккупантов в Крыму и заявила, что при Украине было по-другому. Украинский публицист Павел Казарин отметил, что крымчане уже сняли розовые очки.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Откуда этот польский гомик может что-то знать?
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Ещё один бред.
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
Путину Донбасс и нафик был не нужен,забыли как он(Путин)был против референдума или забыл польский публицыст
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