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14 декабря • обновлено в 18:08
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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Путін блефував на переговорах із Зеленським

5.5т
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Міністр енергетики України Олексій Оржель визнав, що газопровід "Північний потік-2" – навіть якщо не будуть задіяні повноцінні американські санкції проти його будівництва – не почне діяти раніше осені 2020 року. Але і це насправді – дуже оптимістичний прогноз.

Для того, щоб роботи поновилися, необхідно дочекатися вирішення цілого комплексу питань. Це не тільки те, як поведуть себе європейські компанії після оголошення американських санкцій – у багатьох з них вже оголосили, що в цьому випадку призупинять свою участь в будівництві. Це і розгляд апеляції, поданої на рішення датської влади дозволити будівництво газопроводу. Але навіть якщо після перемоги в апеляції "Газзпрому" спорудження "Північного потоку-2" продовжиться, після закінчення цього будівництва доведеться добудовувати континентальний газопровід на балтійському узбережжі Німеччини, пише Віталій Портников для "Радіо свобода".

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Звичайно, можна собі уявити урочистий захід із запуску "Північного потоку-2" наприкінці наступного року. Можна навіть уявити, що для участі у цьому заході захоче приїхати сам Путін. Але перерізати стрічку – це одне. А доставити споживачеві газ – зовсім інше.

Український транзит

Але навіть в тому випадку, якщо "Північний потік-2" все ж запрацює, він, як і інші російські "альтернативні" газопроводи, потрапить під дію Європейської енергетичної директиви. А ця хартія забороняє наповнювати той самий газопровід більш ніж 50 відсотками продукції одного і того ж виробника.

Так, напередодні запуску "Північного потоку-2" німецький бундестаг ухвалив поправки до законодавства, які теоретично дозволять саме цьому маршруту обійти Європейську директиву. Однак для цього німецькій владі доведеться піти на тривалу тяжбу з Єврокомісією, яка може розтягнутися на роки. І ніхто не сказав, що в Берліні бажають такого конфлікту.

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Це означає, що російські газопроводи не зможуть вийти на проектну потужність в будь-якому випадку. І необхідність в українському транзиті – причому в досить великому його обсязі – все одно залишиться.

"Особистий гаманець" Путіна

Чому ж у Москві вдають, що транзиту потребувати не будуть і вимагають від Києва компромісів – відмови від арбітражних позовів і контракту на довготривалу закупівлю російського газу? Може, Володимир Путін чогось просто не розуміє?

Якраз навпаки. Російський президент все розуміє дуже добре. Вже на чому-чому, а на газі він точно знається. Спеціальна операція по "анексії" "Газпрому" була для Путіна не менше знаковою, ніж анексія Криму.

В епоху попередника Путіна Бориса Єльцина "Газпром" залишався вотчиною "старих" сімейств ще радянських газовиків, а його менеджмент аж ніяк не в усьому і не завжди підтримував Кремль. Саме ця обставина дозволяла розраховувати на певний плюралізм в ухваленні важливих державних рішень. Саме тому телеканал НТВ, що його кредитував "Газпром", залишався відносно незалежним медіа. І Єльцин з цим зробити нічого не зміг.

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А Путін – зміг. Він відправив засновника "Газпрому" Віктора Черномирдіна у почесне заслання до російського посольства в Києві, а голову холдингу Рема Вяхірєва – у відставку. З того часу "Газпромом" керують найближчі соратники Путіна, а спостерігачі називають компанію "особистим гаманцем" російського президента. І його власною політичною зброєю.

Газовий зашморг від Путіна

Путін дуже хотів, щоб нові російські газопроводи – навіть на шкоду прибуткам "Газпрому" – обійшли Україну і дозволили б йому диктувати Києву свої політичні умови. Але тепер, коли в "Газпромі" не впоралися з цим завданням у потрібний термін, а європейці зберегли необхідність транзиту по українській ГТС, йому потрібно хоча б домогтися повернення до старої схеми повної української енергетичної залежності від Росії. Причому робити це потрібно швидко, поки в українській столиці не схаменулися і не розібралися в суті того, що насправді відбувається на газовому ринку.

Тому Путін і поспішає. Тому і проводить переговори із Зеленським по газу прямо на полях "нормандського саміту". Тому і обіцяє знижку на газ прямо з екрану телевізора.

Йому дуже потрібно врятувати прибутки "Газпрому" і накинути газовий зашморг на українську шию. Тому він і блефує.

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Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Радіо свобода
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Раскина Элла
Раскина Элла
Порт "забыл" (на самом деле - просто не знает), что работы по укладке труб идут полным ходом, со скоростью 5 км. в сутки. Осталось меньше 100 км. Санкции не просто не вступили в силу - их просто нет. Закон вступает в силу 20 декабря. И даже потом, не будет никаких санкций, пока Госдеп не составит списки компаний. Это ещё 60 дней. Порт - пропагандист-невежда.
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2 из 3 ответов | показать все
Исаев Денис
Исаев Денис
Вегера Вячеслав, Какие проблемы сейчас у СП-1?
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Раскина Элла, кобыла московская, ты не заметила, что там не раз было сказано: "но даже, если." достроят, проложат, не успеют санкции ..-... и все равно у Газпрома будут проблемы.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"поки в українській столиці не схаменулися і не розібралися в суті того, що насправді відбувається на газовому ринку." - просто якась неповага до українських фахівців у газових питаннях.
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1
Мир Миру
Мир Миру
Це що, обгрунтування "необхідності" утримання українцями купи порожнього металобрухту пропускною спроможністю 200 млрд кубометрів газу на рік? Точно, зашморг на шиї
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1
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Мир Миру, якщо тобі та труба не потрібна, віддай мені і забудь.))
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