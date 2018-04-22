Деньги УПЦ МП идут в "ДНР"? Вселенскому патриархату намекнули "крахом православия"

Украинским компетентным органам стоит провести масштабную проверку Украинской православной церкви Московского патриархата относительно размеров денежных переводов в Россию.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил народный депутат от БПП Олег Барна, комментируя возможные споры из-за имущества приходов при создании поместной украинской церкви.

"Имущество принадлежало и будет принадлежать исключительно общинам. Церкви строились за счет пожертвований людей, которые здесь живут. Более того, могу сказать, что нужно ставить вопрос о проверке, сколько средств, собранных верующими гражданами Украины отправляется руководством Московского патриархата в Россию, откуда идет на финансирование "Л/ДНР", - отметил он.

По словам нардепа, если Вселенский патриарх откажется от предоставления автокефалии Украинской Церкви, то это будет свидетельствовать о крахе православия.

"Признано, что 300 лет назад Киевская митрополия была лишена своих прав незаконно. Это признал Вселенский патриарх Варфоломей. Если они это знают, и если они не возвратят Киевскую митрополию в качестве Украинской поместной церкви, то это значит, что православие полностью уничтожено, нивелировано и дискредитировано в результате влияния на них и подкупа Россией", - констатировал парламентарий.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что президент Петр Порошенко объявит о начале процедуры создания единой украинской православной церкви.

Позже глава государства заявил, что Украина будет просить Вселенского патриарха о предоставлении автокефалии Украинской Церкви.

При этом в УПЦ МП назвали инициативу власти создать единую украинскую церковь "большим пшиком" и заявили, что это не является компетенцией государства.