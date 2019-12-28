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28 декабря • обновлено в 17:43
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"Продались Кремлю": Ляшко раскритиковал "мировую" с "Газпромом"

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал мировое соглашение по газовому спору Антимонопольного комитета Украины с российским "Газпромом" на сумму $7,4 млрд, которое одобрил Кабинет министров.

Гневное заявление появилось на его странице в Facebook в субботу, 28 декабря.

"Мировое соглашение" с российским "Газпромом", которое одобрило правительство зеленых невежд это афера века и результат заговора зеленой власти предателей с Кремлем, в результате чего Украина потеряла возможность взыскать с России как минимум 20 миллиардов долларов", – высказался политик.

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Ляшко раскритиковал "мировую" с "Газпромом"

Ляшко раскритиковал "мировую" с "Газпромом"

По словам Ляшко, вместе с "делом Геруса", в котором он видит враждебную экспансию российского электричества в Украине, "газовое дело" якобы станет одним из самых громких судебных процессов после "фиаско этой некомпетентной и продажной власти".

"Еще никогда Украина не была столь зависимой от страны-агрессора, как сегодня, за что обязательно наступит время ответственности", – пригрозил он.

Напомним, Кабмин выдал постановление, согласно которому Украина отказывается от взыскания штрафа, который был выписан Антимонопольным комитетом Украины российскому "Газпрому" в 2016 году за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров договорился заключить с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Он будет действовать пять лет с возможностью продления еще на 10 лет.

  • Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

  • Речь идет об урегулировании штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд

  • По словам исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, контракт с Россией о транзите газа через территорию Украины может быть подписан уже 27 декабря.

  • В то же время вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украина "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

  • Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд решением Стокгольмского арбитражного суда.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Поставки газа в Украину Российско-украинский конфликт
Персона
Олег Ляшко
Место
Украина
Теги
Газпром Кабинет министров Украины
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
"ак минимум 20 миллиардов долларов", -Это ему, его разработанная задница сказала?
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