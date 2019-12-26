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26 декабря • обновлено в 12:37
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Про президентську кампанію кума Путіна в Україні

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Щоденно і щонічно ТРИ канали кума Путіна розповідають про те:

-як партія фанатів Путіна врятує Україну від націоналістів і корупціонерів;

- як дружина кума Путіна вдень і вночі займається благодійністю і рятує від голоду і холоду бідних українців;

- як мільярдери і мільйонери з команди Януковича-Медведчука захищають "рідну українську землю"...

А я все чекаю виконання обіцянки Зеленського про розслідування щодо незаконного корупційного фінансування цих каналів!

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І чекаю від багаторічного керівника партії Порошенка Кличка, коли він зупинить фінансувати канали кума Путіна розміщуючи там свою рекламу.

А ще чекаю від патріотів і націоналістів, коли вони відмовляться облизувати менеджерів і журналістів в ефірах цих каналах!

І з жахом читаю про те, як Ющенко і Кравчук танцюватимуть і співатимуть в Новорічну ніч на одному з каналів Медведчука!

А в житті та в соціальних мережах всі вищезгадані патріотичні, чесні й принципові борці за неньку-Україну!

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
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Технар Олександр
Технар Олександр
Ви, пане Томенко, один із тих хто будував в Україні систему "ліберальної демократії" і "відкритого суспільства", а тому несете моральну відповідальність за то що в Україні твориться.
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Технар Олександр
Технар Олександр
Чекайте, може колись дочекаєтеся. Ліберали вільні від своїх обіцянок! А чим кращі "проєвропейські" канали Пінчука, Коломойського, Ахметова? Які переконують нас що українці нічого не варті, не здатні бути незалежними і потребують зовнішнього керування та розпродажу держави іноземним корпораціям. І ніяк не проти Путіна. Систему можна зламати лиш в комплексі, по частинам її не зламаєш.
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