Історія із підвищенням тарифів та, відповідно, формування реального реєстру отримувачів субсидій ще раз актуалізувала тему якнайшвидшого проведення Всеукраїнського перепису населення.

Нагадаю, що перший і останній перепис населення в незалежній Україні відбувсяу 2001 році. Після дискусій та відповідних рішень уряду - другий перепис заплановано на 2020 рік.

Статистична комісія ООН рекомендує державам проводити переписи в роки на 0, або близько до 0. Це означає, що Україна вже 8 років не виконує рекомендації ООН.

Отож, переконаний, що провести Всеукраїнський перепис варто до початкупрезидентських та парламентських виборів, а саме раніше 2020 року.

Це можна зробити на початку 2019, передбачивши відповідні видатки в бюджеті, що нині готують до другого читання.

Наголошую, що активний міграційний рух, особливо в частині трудової міграції, створив ситуацію невідповідності між декларованим та фактичним визначенням кількості постійного населення в Україні. Така ситуація викликає зрозумілі побоювання у можливих фальсифікаціях чи маніпуляціях під час виборів.

Також, надважливими для ухвалення державних рішень у соціальній та гуманітарній сфері є реальні цифри соціального стану, занятості, етнічного складу, мовного виміру.

Саме тому, я переконаний у необхідності проведення Всеукраїнського перепису населення в 2019, а не у 2020 році, як планує влада.