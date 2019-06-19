Призыв на службу Зеленского: Минобороны дало пояснение

Министерство обороны Украины опровергло свою информацию о призыве по мобилизации президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос "Українських Новин" о том, объявлялся ли в розыск Зеленский из-за неявки в военкомат по повесткам для призыва 15 апреля 2014 года, 23 июня 2014 года, 15 августа 2014 года, 10 мая 2015 года.

Эти даты были обнародованы пресс-службой министерства 13 апреля текущего года в ответ на запросы группы депутатов Верховной Рады.

Ведомство подтвердило, что Зеленский состоит на воинском учете в Металлургическо-Долгинцевском военкомате Кривого Рога Днепропетровской области.

Владимир Зеленский 24 канал

По результатам медкомиссии он признан годным к военной службе, имеет военно-учетную специальность "деловод деловодства".

"Военную службу в Вооруженных Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 годов не призывался", — сказано в ответе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит завершение войны на Донбассе благодаря соблюдению Минских соглашений и переговоров в "нормандском формате".

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