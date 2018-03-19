Не признать Путина президентом: чем это обернется для Украины

18-го марта президент России Владимир Путин c легкостью переизбрался на четвертый срок. Понятно, что это событие не стало ни для кого сюрпризом, но теперь Украине предстоит ответить на важный вопрос: как быть дальше?

Следует ли закрывать глаза на незаконность российских выборов в оккупированном Крыму и признавать Путина легитимным президентом? Или же следует занять жесткую позицию и отказаться от любых контактов с вечным лидером РФ?

Какие будут последствия у каждого из этих решений и к чему склоняются на Банковой – читайте в материале "Обозревателя".

Так уже было

Полтора года назад подобный вопрос уже вставал перед украинскими власть имущими. Тогда в сентябре 2016 года в России прошли выборы в Госдуму. Первые после аннексии Крыма.

Понятно, что особое внимание в Кремле уделили голосованию на полуострове. Крымчане должны были отдать максимальное количество голосов кремлевской "Единой России", чтобы показать всему миру, как хорошо им живется в оккупации. Естественно, нужный результат был достигнут, что поставило весь мир перед дилеммой – признавать или нет.

Мнения разделились

Тогда Украина не стала идти на компромиссы и сразу же заявила, что никогда не признает этот состав Госдумы легитимным. Тем самым Киев в очередной раз дал понять, что не признает оккупации Крыма и не пойдет на компромиссы за счет полуострова.

Это было политическое решение, которое еще может сыграть свою роль в международных судах. К тому же тогда Украина практически ничего не потеряла, ведь дипломатические отношения с Россией давно уже сводятся к нечастым созвонам между президентами, заседаний нормандской четверки и встречам в Минске при участии помощника Путина Владислава Суркова. Ни к чему из этого Госдума отношения не имеет.

Запад же тогда выступил за диалог и компромиссы. ЕС, США, Парламентская ассамблея Совета Европыпризнали нелегитимными лишь четверых мажоритарщиков из Крыма, оставив себе пространство для маневра.

Как будет на этот раз?

О непризнании законности выборов в Крыму уже заявила Германия, Польша, Франция, Норвегия и Австрия. Радует, что все – далеко не последние страны в мире. Понятно, что и Украина тоже выступила с аналогичным заявлением, поэтому с этим вопросом все ясно – Запад продолжает держать выбранный курс и не признает законности аннексии.

Однако даже без голосов крымчан Путин все равно остается победителем выборов. Что с этим делать?

19 марта в Верховной Раде уже был зарегистрирован проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента России. Его поддержал и спикер парламента Андрей Парубий.

"Будет рекомендоваться, чтобы постановление, которое касается безопасности органов государственной власти, и постановление относительно так называемых "выборов" президента Российской Федерации завтра были включены в повестку дня сессии", – заявил он.

Звучит красиво, но на деле такое решение может привести к тяжелым последствиям.

Последствия

По степени влияния Путин – далеко не Госдума. Как бы этого не хотелось, но президента РФ нельзя просто взять и исключить из системы координат Украины. Во всяком случае, пока Киев надеется закончить войну на Донбассе, освободить оставшихся в России заложников и решить массу других болезненных вопросов. Путин был, есть и будет еще не один год. Если только не умрет раньше срока, но на это лучше не рассчитывать – слишком хорошо о нем заботятся.

Что будет, если президента РФ признают нелегитимным? Во-первых, любые переговоры с его представителями становятся невозможными. А других Москва не пошлет. Это факт. То есть Донбасс нужно будет освобождать только силовым путем, чего Киев не хочет и не может себе позволить. Во всяком случае пока.

Есть и другой животрепещущий вопрос, который обязательно "замерзнет". Уже много раз было сказано, что тема украинских заложников в России держится Путиным на личном контроле. Освобождение Савченко, Чийгоза, Умерова и многих других заложников Кремля не обходилось без телефонных разговоров между Порошенко и Путиным. А людей на той стороне у нас осталось еще много. И их нужно вытаскивать.

Как это делать без диалога с президентом РФ? Возможно у Верховной Рады есть ответ на этот вопрос? Было бы интересно его услышать.

Порошенко против

В Верховной Раде уже и раньше не раз заявляли о намерениях не признавать президентские выборы в России. Однако это все политика и говорильня. Решение такого уровня не может быть принято без одобрения Порошенко, а он сотню раз говорил, что выступает за продолжение диалога с Россией. И, как утверждают источники "Обозревателя" на Банковой, своего мнения не изменил.

"Не признать выборы в целом мы не можем, поскольку в любом случае придется вести переговоры. И Украина в этом решении будет одинокой. Если с Госдумой могли себе это позволить, то тут уже нет", – рассказали нам в АП.

"Изоляция все глубже"

При этом законность проведения выборов в Крыму и Севастополе Украина все равно не признает. Как и Запад в целом.

"Выборы в Крыму, естественно, признают на Западе нелегитимными, но не выборы в России в целом. Их признают, потому что в мире существует масса других авторитарных режимов, с которыми же все равно как-то нужно общаться. Хотя заметно, что международная изоляция России становится все глубже", – сказала в комментарии "Обозревателю" российский политолог и историк Елена Галкина.