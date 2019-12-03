"Мы защищаем восточный фланг!" Пристайко высказал громкие претензии НАТО из-за войны в Украине

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что нерешительность НАТО во время Бухарестского саммита в 2008 году позволила России развязать войны в Грузии и Украине.

В то же время, как подчеркнул он, Украина защищает восточный фланг Альянса. Такое мнение глава МИД высказал он на конференции NATO Engages в Лондоне во вторник, 3 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

"Сначала нам обещали, что мы будем членом НАТО. Потом была идея, что План действий по членству для Украины и Грузии – решенный вопрос, и к концу года министры иностранных дел должны были отчитаться перед своими лидерами, чтобы рассказать как это работает. Прошло больше 10 лет, и мы не приглашены ни в ПДЧ, ни в членство.

Я считаю, что нерешительность НАТО именно тогда и с тех пор позволила России сначала вторгнуться в Грузию, а затем через шесть лет прийти в Украину", – сказал министр.

Он добавил, что, "нравится это НАТО или нет", Украина защищает восточный фланг. "У нас 14 тыс. человек погибло... и мы бегло обсуждаем, какой может быть самая большая угроза в этом регионе", – отметил Пристайко.

Вадим Пристайко ВВС

Как писал OBOZREVATEL, накануне генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал, что Украина и Грузия обязательно будут членами НАТО, хоть четкие сроки этого пока неизвестны. Поэтому пока страны должны ценить промежуточные стадии на пути к вступлению в организацию.

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