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3 декабря • обновлено в 21:40
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"Мы защищаем восточный фланг!" Пристайко высказал громкие претензии НАТО из-за войны в Украине

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Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что нерешительность НАТО во время Бухарестского саммита в 2008 году позволила России развязать войны в Грузии и Украине.

В то же время, как подчеркнул он, Украина защищает восточный фланг Альянса. Такое мнение глава МИД высказал он на конференции NATO Engages в Лондоне во вторник, 3 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

"Сначала нам обещали, что мы будем членом НАТО. Потом была идея, что План действий по членству для Украины и Грузии – решенный вопрос, и к концу года министры иностранных дел должны были отчитаться перед своими лидерами, чтобы рассказать как это работает. Прошло больше 10 лет, и мы не приглашены ни в ПДЧ, ни в членство.

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Я считаю, что нерешительность НАТО именно тогда и с тех пор позволила России сначала вторгнуться в Грузию, а затем через шесть лет прийти в Украину", – сказал министр.

Он добавил, что, "нравится это НАТО или нет", Украина защищает восточный фланг. "У нас 14 тыс. человек погибло... и мы бегло обсуждаем, какой может быть самая большая угроза в этом регионе", – отметил Пристайко.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

ВВС

Как писал OBOZREVATEL, накануне генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал, что Украина и Грузия обязательно будут членами НАТО, хоть четкие сроки этого пока неизвестны. Поэтому пока страны должны ценить промежуточные стадии на пути к вступлению в организацию.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Вадим Пристайко
Теги
НАТО политика Министерство иностранных дел Украины
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Комментарии
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
То есть националистическая политика одной титульной нации, проводившаяся в Грузии и Украине, типа не при чем.
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Такой жалкий идиот, что даже неловко за селюка. А где-то в Москве смеётся Лавров.
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семенов Александр
семенов Александр
"Прошло больше 10 лет, и мы не приглашены ни в ПДЧ, ни в членство".,..Не ври Пристайко "членство" было!!! Вам членом по губам водили? - водили! .А по всей вашей чубатой харе членом водили ? - Водили. Так что не надо ля-ля членства у них не было...ишь ты !!!
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