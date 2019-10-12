Вброс России: Пристайко выдвинул громкое обвинение Москве по Нормандии

Итоговый документ предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) согласован только в части формулы Штайнмайера. Остальные вопросы до сих пор обсуждаются.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Укринформ Комментируя сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе "нормандского" саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов, Пристайко отметил, что согласована только та часть, которая касается формулы Штайнмайера.

"Я не знаю, каким будет окончательный документ, но согласованный в настоящее время советниками на самом деле очень короткий. И фактически он отмечает только достигнутый прогресс", - сказал министр.

Вадим Пристайко

Он добавил, что, "например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановления сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше. Это позволяет россиянам сказать, что там нет контроля над границей, но там вообще ничего нет".

Также глава МИД подчеркнул, что это "вброс" со стороны России, чтобы создать еще большее напряжение в Украине, и такие провокации осуществляются постоянно.

"Вы посмотрите, в Минске согласовывают формулу Штайнмайера, а затем выходят "руководители ЛНР / ДНР" и заявляют, что в Киеве наконец поняли, что никогда не будут иметь над нами власти. Несомненно, это делается для стравливания населения против миротворческой политики президента Зеленского", - убежден Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что о саммите "нормандской четверки" можно будет говорить только после разведения сил в Золотом и Петровском на Донбассе.

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