"Впереди – долгая дорога к миру": Пристайко и глава ОБСЕ обсудили будущее Донбасса и Крыма

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 20 января провел переговоры с премьер-министром Албании Эди Рамой, который сейчас возглавляет ОБСЕ.

В ходе встречи они обсудили двусторонние отношения между странами, а также вопросы урегулирования ситуации с временно оккупированными территориями Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я надеюсь, в этом году мы достигнем прогресса на пути к урегулированию ситуации на востоке Украины. Мы обсудили, как должно быть построено взаимодействие в рамках ОБСЕ, каких дополнительных усилий украинская сторона ожидает от ОБСЕ. В первую очередь – от миссии СММ. Мы попросили не только продлить ее деятельность, но и добавить возможности, чтобы она была еще эффективнее", – отметил глава украинского МИД.

Вадим Пристайко Скриншот видео

Вадим Пристайко и Эди Рама Скриншот видео

"Мы не избегали сложных вопросов взаимоотношений с Российской Федерацией, мы открыто обсудили вопросы политического урегулирования кризиса. Говорили и о востоке Украины, и о Крыме", – подчеркнул Пристайко.

Кроме того, он анонсировал развитие отношений между Украиной и Албанией, а также заявил об открытии посольства в Тиране в 2020 году.

В свою очередь Рама заявил, что тот факт, что его первый официальный визит в Украину в качестве главы ОБСЕ – это свидетельствует о том, что для него урегулирование кризиса в Украине является приоритетным вопросом.

"Сегодня это самый актуальный вызов для безопасности в Европе. Мы приложим максимум усилий, чтобы соблюсти принципы ОБСЕ, добиться полного выполнения Минских договоренностей, соглашений Трехсторонней контактной группы и "нормандского формата". Но пока обсуждаются договоренности, это займет много времени. А самое главное – жизни людей. Особенно людей, живущих в зоне конфликта. Поэтому мы будем прилагать максимум усилий для устойчивого прекращения огня", – сказал Рама.

Эди Рама Скриншот видео

Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что на Донбассе до сих пор фиксируются жертвы среди гражданского населения.

"Это должно прекратиться, это недопустимо. Наша главная задача – полное прекращение огня. Возобновление диалога на высшем уровне и итоги "нормандского саммита" – правильные шаги. Но впереди еще долгая дорога к устойчивому миру", – отметил глава ОБСЕ.

Кроме того, он анонсировал визит на Донбасс 21 января, чтобы лично ознакомиться с политикой безопасности и с гуманитарной ситуацией.

"Мы решительно хотим помочь завершить конфликт и тем, кто брутально от него пострадал. Мы приехали не для того, чтобы обещать чудеса. Ситуация очень сложная. Но мы для того, чтобы сделать что-то лучше, чем другие", – заверил Рама.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пристайко заявил, что Украина готова рассмотреть альтернативные Минским соглашениям варианты для урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, это произойдет, если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго.

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