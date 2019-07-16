Пристайко анонсировал разговор Зеленского с Путиным

Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко анонсировал телефонные переговоры главы украинского государства Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Об этом он заявил на брифинге 16 июля, отметив, что речь пойдет об освобождении украинцев (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Телефонные разговоры (с Путиным. – Ред.) будут. 99% этого разговора было посвящено освобождению наших моряков и заложников, на эту тему мы готовы говорить каждый день, если нужно для того, чтобы этот процесс продвигался", – сказал он.

Путин и Зеленский

При этом Пристайко не назвал дату переговоров. "Конкретной даты нет", - сказал он.

По его словам, вопрос расширения "нормандского формата" обсуждается не первый раз.

"Есть ряд наций, которые высказывают свою заинтересованность в том ,чтобы принять участие. Не хочу называть всех, но вы знаете, что и Канада хотела бы принять участие, и Польша предлагала свои услуги, США – это логичный выбор… Формально, ответ на ваш вопрос – не рассылали приглашения ни Великобритании, ни США принять участие в этих переговорах в составе нормандского формата", - рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля президент Украины Зеленский позвонил президенту РФ Путину. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

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