Принимать решения в Одессе должны только одесситы, – Скорик

Об этом кандидат в мэры Одессы от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Николай Скорик заявил на брифинге у здания городской ТИК после сообщения, что здание на Косовской 2-Д заминировано.

Накануне, 14 ноября, в неизвестном направлении с документами и печатью пропали экс-глава и секретарь городской ТИК. По словам Николая Скорика, и звонок о минировании, и исчезновение главы комиссии, и наличие здесь неустановленных лиц спортивного телосложения – все это звенья одной цепи.

"Мы просим экс-руководство комиссии выйти на связь, вернуть избирательную документацию и прекратить саботаж работы ТИК. Напоминаю, что за попытку сорвать избирательный процесс предусмотрена уголовная ответственность. Мы требуем от правоохранительных органов заняться выполнением своих непосредственных обязанностей по обеспечению избирательного процесса, а также обеспечить охрану ТИК. Народные депутаты от ОП-ЗЖ будут здесь дежурить и противостоять этому беспределу", – сказал Николай Скорик.

Кандидат на пост городского головы Одессы выразил благодарность всем, кто уже проголосовал, а также членам избирательных комиссий, наблюдателям, сотрудникам экстренных служб. "Вы все честно выполняете свой долг в этих непростых условиях. Я прошу совместными усилиями не допустить провокаций и обеспечить прозрачность избирательного процесса. Решать, кто будет управлять Одессой, могут только одесситы", – подчеркнул Николай Скорик.

Он также призвал одесситов противодействовать фальсификациям. "Для этого нужно идти и голосовать. Время еще есть. Мы никому не позволим украсть выбор горожан – принимать решения в Одессе должны только одесситы!" – сказал Николай Скорик.

"Я пошел в мэры, чтобы сделать одесскую власть справедливой, а Одессу – развивающимся и комфортным городом, в котором нет места коррупции. Это возможно уже сегодня вечером! Давайте не упустим шанс изменить наш любимый город!" – подчеркнул Николай Скорик.