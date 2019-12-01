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2 декабря • обновлено в 03:33
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"Примем пару областей России": Кулеба поставил на место оккупантов Путина

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поставил на место главу Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Кулеба в Twitter прокомментировал наглое заявление россиянина об "утрате Украиной еще нескольких областей".

"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет", – сказал Кулеба.

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"Готовы принять пару областей РФ. Для возобновления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", – добавил он.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский телеведущий Юрий Кот, сбежавший в Россию, поддержал слова главы Госдумы РФ Вячеслава Володина о распаде Украины и назвал их "братским предупреждением".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий Кулеба Вячеслав Володин
Место
Украина
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Кулебе бы Донбасс "принять", да так, чтобы он вас не "принял" по самую Одессу ...
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Николаев Олег
Николаев Олег
А области Германии примите?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вы рагули можете принять только за щеку.
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