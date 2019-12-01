"Примем пару областей России": Кулеба поставил на место оккупантов Путина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поставил на место главу Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Кулеба в Twitter прокомментировал наглое заявление россиянина об "утрате Украиной еще нескольких областей".

"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет", – сказал Кулеба.

"Готовы принять пару областей РФ. Для возобновления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", – добавил он.

Дмитрий Кулеба УНИАН

Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде. Натомість, готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя🙂 pic.twitter.com/LmsSePmR3G — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 1 декабря 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский телеведущий Юрий Кот, сбежавший в Россию, поддержал слова главы Госдумы РФ Вячеслава Володина о распаде Украины и назвал их "братским предупреждением".

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