Депутат Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине необходимо ограничить свободу слова.

Свое заявление она сделала во время разговора в программе "Вечер с Ириной Ромалийской" на телеканале "Настоящее Время". Такие слова она сказала, комментируя дело в отношении своей коллеги Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, подозреваемых в угрозах президенту Владимиру Зеленскому (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ольга Василевская-Смаглюк nizhyn.in.ua

"Мне кажется, что в нашей стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже приглушить – из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", – сказала она. По словам Василевской-Смаглюк, высказывания Зверобой были реальной угрозой Владимиру Зеленскому.

Также нардеп высказывалась за проведение расследования в отношении Зверобой. "В подтверждение ее слов, у нее дома нашли три огнестрельных оружия. Необходимо проверить, имеет ли она на них разрешение", – сказала Василевская-Смаглюк.

Отметим, что Василевская-Смаглюк почти 15 лет проработала в журналистике на телеканале "1+1". В 2019 году она прошла в Верховную Раду от партии действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое Луганской области и вступил в перепалку с добровольцем, ветераном полка "Азов" Денисом Янтарем.

Скандал в Золотом вызвал широкий резонанс в Украине. Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором раскритиковали поведение президента, обвинили его в сдаче интересов Украины и отметили, что Зеленский "не бессмертный", а на передовой "может случайно взорваться граната".

Из-за высказываний Федины и Зверобой были заведены уголовные производства с формулировкой "призывы к убийству человека и свержению государственной власти".

Также волонтер Маруся Зверобой пожаловалась на уголовное преследование людей, несогласных с политикой президента Украины Владимира Зеленского.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!