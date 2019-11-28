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29 ноября • обновлено в 10:48
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"Фильтруйте язык": "слуга" предложила "приглушить свободу слова" в Украине из-за Зеленского

21.3т
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Депутат Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине необходимо ограничить свободу слова.

Свое заявление она сделала во время разговора в программе "Вечер с Ириной Ромалийской" на телеканале "Настоящее Время". Такие слова она сказала, комментируя дело в отношении своей коллеги Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, подозреваемых в угрозах президенту Владимиру Зеленскому (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ольга Василевская-Смаглюк

Ольга Василевская-Смаглюк

nizhyn.in.ua

Новости
Федина может лишиться неприкосновенности из-за угроз Зеленскому

"Мне кажется, что в нашей стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже приглушить – из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", – сказала она. По словам Василевской-Смаглюк, высказывания Зверобой были реальной угрозой Владимиру Зеленскому.

Также нардеп высказывалась за проведение расследования в отношении Зверобой. "В подтверждение ее слов, у нее дома нашли три огнестрельных оружия. Необходимо проверить, имеет ли она на них разрешение", – сказала Василевская-Смаглюк.

Отметим, что Василевская-Смаглюк почти 15 лет проработала в журналистике на телеканале "1+1". В 2019 году она прошла в Верховную Раду от партии действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое Луганской области и вступил в перепалку с добровольцем, ветераном полка "Азов" Денисом Янтарем.

  • Скандал в Золотом вызвал широкий резонанс в Украине. Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором раскритиковали поведение президента, обвинили его в сдаче интересов Украины и отметили, что Зеленский "не бессмертный", а на передовой "может случайно взорваться граната".

  • Из-за высказываний Федины и Зверобой были заведены уголовные производства с формулировкой "призывы к убийству человека и свержению государственной власти".

  • Также волонтер Маруся Зверобой пожаловалась на уголовное преследование людей, несогласных с политикой президента Украины Владимира Зеленского.

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Автор
Алекс Шухарт
Персоны
Ольга Василевская-Смаглюк София Федина Маруся Зверобой Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Комментарии
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Бронсон Чарли
Бронсон Чарли
А значит когда Добкин предлагал на центральном телеканале повесить Пороха не Майдане, то это норм? Чувствую эти мрази досидят до конца каденции...
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2
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Коваленко Андрій, ну а если зе-клоун играл на злочинних корпоративах у папередников то шо? на чьи бабки проплачен сей банкет? правильно-на наши, значит он тоже вор, да? Не хрен было на рояле играть у суркиса...
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1
1
Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Бронсон Чарли, А кто такой порох?Это министр экономики в злочинному уряді Азарова в 2012 году?Правильно!Не хрен было в рыговское правительство влезать.
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1
1
Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Закрыть вонючие ипала. Конечно закрыть как ньюсу, как 112му. Прямый работает и пяльтесь высерки запэденские
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3
3
Pooh Vini
Pooh Vini
Институт президентства и зеленский-разные вещи.
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4
1

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