Главная Новости
27 декабря • обновлено в 12:51
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Приезжайте в Ялту: Лавров позвал G7 в оккупацию

1.5т
Читать материал на украинском

Россия готова принять в оккупированной Ялте (Крым), Сочи, Москве и Санкт-Петербурге представителей G7.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости. Он добавил, что именно "семерка" покинула формат G8.

Новости
Разведение войск и "нормандская" встреча: Богдан провел переговоры с послами G7

"В целом же Россия не имеет ни стимулов, ни желания для реставрации данного формата. В ходе моего визита в США этот вопрос не обсуждался, и в российско-американской повестке сейчас не фигурирует. Созданная еще в эпоху холодной войны "Группа семи" больше не отвечает современным реалиям – прежде всего потому, что в ее работе не участвуют новые мировые центры", – отметил Лавров.

Он добавил, что Москва реалистично относится к перспективе российско-американского диалога.

Лавров позвал G7 в Крым

Лавров позвал G7 в Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, российский президент Владимир Путин не получал приглашение участвовать в саммите G7.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Екатерина Луговская
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
20
13
Смешно
5
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А когда это Ялту оккупировали?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Лавров слишком мягко выражается. Надо было бы сказать просто - хотите восстановления формата G8? - Welcome to Yalta!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А в XYEBE собрать G 7 слабо?!?!?!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги