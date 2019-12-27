Приезжайте в Ялту: Лавров позвал G7 в оккупацию

Россия готова принять в оккупированной Ялте (Крым), Сочи, Москве и Санкт-Петербурге представителей G7.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости. Он добавил, что именно "семерка" покинула формат G8.

"В целом же Россия не имеет ни стимулов, ни желания для реставрации данного формата. В ходе моего визита в США этот вопрос не обсуждался, и в российско-американской повестке сейчас не фигурирует. Созданная еще в эпоху холодной войны "Группа семи" больше не отвечает современным реалиям – прежде всего потому, что в ее работе не участвуют новые мировые центры", – отметил Лавров.

Он добавил, что Москва реалистично относится к перспективе российско-американского диалога.

Лавров позвал G7 в Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, российский президент Владимир Путин не получал приглашение участвовать в саммите G7.

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