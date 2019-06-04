При Зеленском: генсек НАТО сделал заявление о вступлении Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил сохранение перспективы вступления Украины в Альянс при президенте Владимире Зеленском.

Об этом он заявил во вторник, 4 июня, на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским. Столтенберг отметил, что несмотря на смену власти в Украине отношение НАТО к государству не изменится.

"Мы остаемся на своем решении, принятом на Бухарестском саммите [2008 год] и мы несколько раз в последнее время это подтвердили", - заверил он.

"Сейчас наш фокус - на реформах. Президент Зеленский заявил и подчеркнул, что для Украины важно соответствовать стандартам НАТО, и поэтому мы будем идти путем реформ", - добавил Столтенберг.

Зеленский и Столтенберг president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский по итогам встречи с генсеком НАТО заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта на Донбассе, а также готова к выполнению Минских соглашений.

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