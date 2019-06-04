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При Зеленском: генсек НАТО сделал заявление о вступлении Украины

4.1тЧитать материал на украинском

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил сохранение перспективы вступления Украины в Альянс при президенте Владимире Зеленском.

Об этом он заявил во вторник, 4 июня, на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским. Столтенберг отметил, что несмотря на смену власти в Украине отношение НАТО к государству не изменится.

"Мы остаемся на своем решении, принятом на Бухарестском саммите [2008 год] и мы несколько раз в последнее время это подтвердили", - заверил он.

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"Сейчас наш фокус - на реформах. Президент Зеленский заявил и подчеркнул, что для Украины важно соответствовать стандартам НАТО, и поэтому мы будем идти путем реформ", - добавил Столтенберг.

Зеленский и Столтенберг

Зеленский и Столтенберг

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский по итогам встречи с генсеком НАТО заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта на Донбассе, а также готова к выполнению Минских соглашений.

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Персоны
Владимир ЗеленскийЙенс Столтенберг
Место
Украина
Тег
НАТО
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леня зе
леня зе
так какой статус у самостийной-ждущий 1 степени.обдуреный-1 степени.
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Пигин Макс
Пигин Макс
"сохранение перспективы " ----------------------------------- Как же это гениально звучит!!!
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