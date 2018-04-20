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Есть условие: Порошенко предложил лишать крымчан гражданства Украины

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Президент Петр Порошенко предложил парламенту разрешить лишать гражданства Украины у жителей аннексированного Россией Крыма, которые принимали участие в российских "выборах".

Об этом говорится в законопроекте №8297, зарегистрированном на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что получение российского гражданства крымчанами в результате противоправных действий оккупационной администрации не будет считаться добровольным.

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Однако, основанием для потери гражданства Украины станет использования избирательного или другого права, предоставляемого им "иностранным гражданам". Такая информация должна быть подтверждена данными публичных реестров или официальных изданий и сайтов государственных органов.

скриншот из сайта Рады

Также основанием будет использование при въезде/выезде и на территории Украины иностранного паспорта, что зафиксировано государственной пограничной службой.

Как сообщал "Обозреватель", ранее правоохранители разоблачили схему, как в Крыму торгуют украинскими паспортами.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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