Президент грає на публіку щодо примусового об'єднання громад - лідер Аграрної партії - Віталій Скоцик

На думку політика, застосування будь-яких адміністративно-примусових методів "згори" у сучасних умовах – протизаконно, оскільки прямо суперечить Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

Коментар голови Аграрної партії Віталія Скоцика, опублікований на офіційному сайті політсили, стосується заяви Петра Порошенка, яку він зробив на розширеній урядовій нараді з питань децентралізації та регіонального розвитку у Вінниці.

"Гальмування процесів децентралізації у країні вже стає помітним навіть для неозброєного ока. І тут є чимала "заслуга" керівництва держави. Лише нашим очільникам вдається декларувати прихильність до децентралізації і водночас просувати повзучу централізацію – бюджетно-фінансову, медичну, управлінську тощо", – зазначив Віталій Скоцик.

Політик звернув особливу увагу на слова Петра Порошенка: "Рано чи пізно тим, хто не зможе об'єднатися знизу, доведеться допомогти об'єднатися згори". Віталій Скоцик наголосив, що в Законі України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" прямо вказано, що їх об’єднання здійснюється на основі принципів добровільності, прозорості та відкритості. І будь-яких часових обмежень у документі немає.

Політик наголошує, що процеси децентралізації обов’язково мають відбуватися в межах закону.

Про свідоме гальмування процесу децентралізації свідчить і кількість територіальних громад, що візьмуть участь у виборах 29 квітня. Арифметика проста. Наразі в Україні зареєстровано 728 ОТГ, а от найближчі вибори відбудуться лише у 40. І це, незважаючи на те, що за словами деяких експертів до виборчого процесу реально готовими були 200 громад. Щодо попередніх виборів, то 29 жовтня вони відбулись у 201 об’єднаних територіальних громадах, а у грудні лише у 51 ОТГ. Тобто за більш як півроку вибори й досі не відбулись у 65 % громад.

Нагадаємо, що Аграрна партія заявила про свою участь у виборах до ОТГ у 17-ти областях України, які відбудуться вже 29 квітня.