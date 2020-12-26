Представитель Зеленского в КСУ поддержал отмену люстрации

Украинские суды активно рассматривают дела о люстрации – только Окружной суд Киева за последний год вынес более 100 решений о восстановлении чиновников.

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский считает, что, чтобы остановить "люстрационную чехарду", КСУ необходимо признать закон о люстрации неконституционным. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

"Я думаю, что правильный вариант, чтобы КСУ наконец-то решил этот вопрос относительно конституционности закона об очищении власти, и, по моему убеждению, есть все основания, чтобы признать его таким, который не соответствует Конституции Украины", - сказал Вениславский.

Он добавил, что после решения КСУ парламент должен будет заполнить пробелы в правовом урегулировании люстрации и внести законодательные изменения. При этом, по словам источника РБК-Украина в монобольшинстве, пока вопрос люстрации не стоит среди приоритетов на ближайшее будущее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве юстиции подготовили законопроект об изменениях в Закон "Об очистке власти" (о люстрации), который имеет целью сделать его "соответствующим европейским стандартам".