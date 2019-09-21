Предлагал договориться Порошенко рассказал, как отшил Путина

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко рассказал, что получал предложение от президента России Владимира Путина договориться по поводу результатов выборов в Украине, но отказал ему.

Соответствующую ситуацию он описал в эфире "Рандеву" с Яниной Соколовой на 5 Канале, отметив, что произошла она в 2015 году.

"Говорит: что вы спорите, давайте мы с вами договоримся, кого мы выберем и проведем это через выборы – это единственный возможный путь", – рассказал Порошенко.

Петр Порошенко в эфире "Рандеву" скрин видео

"Я говорю: нет, выбирать, даже лидеров местного самоуправления, будет украинский народ. И ни с кем я не собираюсь ни согласовывать, кого выбирать, ни отдавать, какую часть полномочий мы им делегируем. Есть закон – он равен для всех", – подчеркнул лидер "ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует, она была придумана Владимиром Путиным.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся