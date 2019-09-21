Главная Новости
21 сентября • обновлено в 23:14
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Предлагал договориться Порошенко рассказал, как отшил Путина

1.2т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко рассказал, что получал предложение от президента России Владимира Путина договориться по поводу результатов выборов в Украине, но отказал ему.

Соответствующую ситуацию он описал в эфире "Рандеву" с Яниной Соколовой на 5 Канале, отметив, что произошла она в 2015 году.

"Говорит: что вы спорите, давайте мы с вами договоримся, кого мы выберем и проведем это через выборы – это единственный возможный путь", – рассказал Порошенко.

Новости
"Он террорист!" Порошенко рассказал об истерике Путина из-за Сенцова

Петр Порошенко в эфире "Рандеву"

Петр Порошенко в эфире "Рандеву"

скрин видео

"Я говорю: нет, выбирать, даже лидеров местного самоуправления, будет украинский народ. И ни с кем я не собираюсь ни согласовывать, кого выбирать, ни отдавать, какую часть полномочий мы им делегируем. Есть закон – он равен для всех", – подчеркнул лидер "ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует, она была придумана Владимиром Путиным.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Петр Порошенко Владимир Путин
Тег
Партия "Европейская солидарность"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
6
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хохлоскота Хозяин
Хохлоскота Хозяин
ахахах, пьяная свинья потросенко фантазирует со шлюхой) скоморохи ебаные)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel