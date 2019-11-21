"Мне видна ваша глупость": "Джокер" сделал грозное предупреждение власти

Пранкер "Джокер", известный разоблачающими "розыгрышами" украинских политиков, обратился к представителям власти с предупреждением.
Он заявил, что избегать общения с ним бесполезно – боязнь этого показывает страх перед уличением во лжи. Соответствующий пост появился на Telegram-канале анонимного пранкера в четверг, 21 ноября.
"Сейчас появилось много инструкций, как от меня защититься. Невероятное количество экспертов и специалистов по мессенджерам, спецсвязи и IT-безопасности спешат дать свои советы и рекомендации. Какие же вы смешные – диджитализаторы", – начал сообщение "Джокер".
"Джокер", образ которого использует пранкер
Кадр из фильма
Он подчеркнул, что это бесполезно, поскольку он "присутствует не только в гаджетах, но и в телевизорах и головах".
"Чем больше вы наращиваете свою власть и влияние, тем быстрее сокращается дистанция между мной и вами. Мне видна ваша глупость, я чувствую ваше лицемерие. Я попробовал на вкус вашу ложь. Я знаю ваши слабости и привычки, даже те, о которых не говорят близким", – написал пранкер.
"Запомните. От меня нельзя защититься. Когда вы смотрите в зеркало, вы видите там свое отражение, а на самом деле вы заглядываете мне прямо в глаза", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно лидер президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ему удалось лично пообщаться с пранкером "Джокером" и узнать о его дальнейших планах.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!