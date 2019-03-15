"Пожизненная тюрьма": Гриценко жестко прошелся по фигурантам скандала с оборонкой

Лидер "Гражданской позиции", кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что замешанные в коррупционном скандале с "Укроборонпромом" должны получить высшую меру наказания — пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества и без права на амнистию.

Он уверен, что справедливым завершением схем на крови будет только такой сценарий. Свое мнение он озвучил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Анатолий Гриценко Скриншот видео

"2009 год, когда я еще был депутатом, я вносил законопроект именно с такой мерой наказания — пожизненная тюрьма без права амнистии и помилования и конфискация имущества. Я считаю это справедливо. Потому что для многих кто-то хотел бы даже смертной казни. Нет у нас и не надо — Бог дает жизнь, он ее имеет право забрать. Но пожизненная тюрьма должна быть реальная. И, возможно, для таких мародеров это сохранит им жизнь. Потому что их на улице убьют", — сказал Гриценко.

Кроме того, он уверен, что из разгоревшегося скандала страна должна вынести и определенные полезные для себя уроки. В частности, речь идет о переформатировании работы оборонного комплекса, который сможет обеспечить безопасность государства, стать независимым от внешних поставок комплектующих и превратиться в двигатель промышленного прогресса в целом.

"Очень важно, чтобы государственный оборонный заказ был рассекречен и чтобы он из инструмента мародерства стал инструментом развития страны. И тогда через "Укроборонпром", частные предприятия, которые должны быть в равных условиях мы должны начать несколько системных базовых проектов многомиллиардного масштаба на десятилетия наперед", — подчеркнул кандидат в президенты.

В частности, он предложил Украине заняться ракетным вооружением, возрождением военного судостроительства, самолето- и вертолетостроения.

В своей речи Гриценко также ответил на необоснованные обвинения политических оппонентов о якобы причастности к коррупции в армии, когда он возглавлял Минобороны.

"Выборы пришли. Это совершенно ясно. Если я такой конченный, все уничтожил, продал, почему меня не посадили? Я не прячусь", — отметил политик.

Также он заверил, что когда станет президентом, введет практику прохождения полиграфа всех претендентов на ключевые должности в государстве. При этом он допустил, что иногда в идеально подобранной на первый взгляд команде могут оказываться недостойные люди. Однако это будет поправимо.

"Надо ввести две вещи. Первое — периодическая проверка на полиграфе. Когда мы говорим о том, что в НАБУ, ГБР или САП, оказывается, тоже есть взяточники, у меня нет никакого пиетета к фамилиям. Чтобы они работали, их нужно периодически проводить через полиграф, тех, которые новые идут, проверять через полиграф. И второе — провокация взятки. Чтобы каждый чиновник и в этих правоохранительных органах, и в других государственных, где распределяются деньги, знал, что в любой момент придет симпатичная девушка и скажет: "Вот это подпиши, а здесь конвертик лежит". И только слюна потекла — тут же под белы рученьки и ушел. И это будет правильно", — уверен Гриценко.

Ниже приводим полный текст его выступления.

Анатолий Гриценко Скриншот видео

Об оборонном скандале

У меня лично какое-то гнетущее ощущение от того, что произошло сейчас. С одной стороны, три года, как было обнаружено мародерство на крови, а с другой стороны выходит высокопоставленное лицо и говорит, что как-то так сложилось само собой, что там закон мешает, там какие-то не те вещи, не тем переданы и вообще виновных вроде бы нет. А солдат теряет жизнь, а миллиарды пропадают. И это бизнес-партнеры власти. Людей это не убеждает. Поэтому я очень коротко об этом скажу, и уже это прозвучало. Правящая коалиция, БПП, "Народный фронт", если не в порядке закон, принимайте и меняйте. Если закон плохой, почему президент его подписывает, правда? Здесь есть виновные или нет? Если закон абсолютно тупой, не позволяет проводить следствие или какая-то поправка упоминалась, для чего президент его подписывал? У меня такое ощущение, что рука руку моет. Поэтому эта грязная мародерская часть истории при этой власти не завершится, это уже ясно. Они будут прикрывать очень долго. Плюс власть имеет надзорный орган над "Укроборонпромом", в который входит пять человек по законодательству. Трое — люди власти. И она все знала. И руководитель, которого она назначила, назначен ее указом. Она все знала. Даже если бы не была бизнес-партнером этого Гладковского-Свинарчука.

Поэтому это желание перед выборами, чтобы забыли все эту историю. А о ней не забудешь, потому что она кровавая. И деньги те кровавые буквально. А какие уроки вынести, я вам скажу. Потому что в действительности мы должны смотреть вперед. И люди без чувства угнетения должны выйти в положительную перспективу. Что надо сделать? Оборонно-промышленный комплекс, "Укроборонпром" — это только часть его, сейчас благодаря тем, кого мы сегодня благодарим в праздник, образован огромный частный сектор в производстве, в модернизации в инновациях оружия. Его надо добавить к тому государственному сектору, который остался в наследство еще от СССР и был образован дополнительно Украины. Это более 100 крупных предприятий, конструкторских учреждений, научно-исследовательских учреждений, всего остального.

Я хотел бы, чтобы мы смотрели на оборонную промышленность не как на способ обеспечения армии, Национальной гвардии, разведок, СБУ техникой и вооружением, а как на мощный драйвер вообще нашего будущего. Так было и так будет во всех странах. Кто знает опыт Америки, там есть структура DARPA. Именно через эту структуру через военные заказы находят новейшие разработки, то, что потом самом деле становится движущей силой промышленной базы страны.

Чтобы слово инженер, инженер-конструктор, инженер-технолог было снова в нашем словаре. Этого нет сейчас и близко. Вот все, что движется в этой студии и телевизоры, по которым люди смотрят нашу программу, это сначала было через оборонный заказ. А потом перешло конверсией в гражданский сектор. И поэтому очень важно, чтобы государственный оборонный заказ был рассекречен и чтобы он из инструмента мародерства стал инструментом развития страны. И тогда через "Укроборонпром", частные предприятия, которые должны быть в равных условиях, мы должны начать несколько системных базовых проектов многомиллиардного масштаба на десятилетия наперед. Какие же? Куст ракетный — первое. КБ "Южное", "Южмаш" и около сотни предприятий. Это современный ракетный комплекс, который даст нам защиту от любого врага, сейчас Россия может быть, кто угодно. И замена систем залпового огня, которые давно уже устарели. Это первый огромный куст, на который будут задействованы и Сумы, и Львов, и Киев, и Конотоп и все остальное. Второй куст — это военное судостроение, которое сейчас в загоне. И последний шанс — сделать базовый корабль. Мы разрабатывали, когда я был министром обороны, это была государственная программа, класса корвет. Военные определят другой, значит другой. Но нам надо поднять военную судостроительную отрасль. Потому что это рабочие места, это опять сотни предприятий наших. Дальше — авиационный комплекс. Запорожье— Су-27, от Одессы до "Авиакона" в Конотопе, ударные вертолеты Ми-24, Львов — истребитель МиГ-29, Луцк — это авиадвигательный комплекс. Они должны быть связаны.

Все фигуранты, которые прозвучали, если бы сейчас была не власть бизнес-партнер, они были бы сейчас уже арестованы, поскольку благодаря Алесе Ивановой, Денису Бигусу и многим другим, кто задействован, журналистам-непрофессионалам уже выполнено практически все следствие. Быстрое следствие, быстрый суд и прозвучала мера наказания, я ее поддерживаю, — пожизненная тюрьма с конфискацией имущества.

О роли НАБУ и САП в коррупционном скандале

Этот ответ должен быть стопроцентным и безоговорочным.Мы говорим сейчас в формате президентских выборов, не агитируя, но потенциально здесь сидит следующий гарант. Для него должно быть все равно — это НАБУ, ГБР, НАПК, Антикоррупционный суд, какие-то следственные органы СБУ. Если он гарантирует защиту прав, свобод и собственности, если он видит, что что-то не срабатывает, то он должен действовать решительно. Нужно законодательное изменение— вперед вносится законопроект как неотложный, он принимается немедленно. Если парламент принимает, извините, тупой закон, который не позволяет проводить следствие, он его ветирует, ставит красную линию. Если он видит, что руководитель СБУ через военную контрразведку не обеспечил контроль над внешними контактами — снимает одного, другого или отдает под суд. А как иначе? У страны нет времени.

Об обвинении нардепа Винника о коррупции в армии

Выборы пришли. Это совершенно ясно. Если я такой конченный, все уничтожил, продал, почему меня не посадили? Я не прячусь. А то что касается Винника всех обвинений, то для них я еще раз скажу — ну, и против Винника я подал в суд. А 28 января 2019 года такой же балабол Бригинец проиграл мне суд, сказал, что все, в чем он обвинял, — это неправда, вторым пунктом вынудил опровергнуть, третьим пунктом еще 1409,6 грн он должен мне заплатить. Я их отдам кому-то. То есть уже даже их суд сказал, что это их ложь. Меня это не интересует. Потому что для них пришли выборы, а для людей — весна. А весна — значит надо сажать. И никуда не денутся, понимаете? Потому что это не шутки. Вы говорите, обратной силы не имеет? Пожалуй, обратной силы не имеет для тех солдат, которые погибли. Это точно. И поэтому когда высшее должностное лицо в государстве назначает на должность тех людей, которые потом мародерствуют на крови, то за это надо отвечать. Если этого не будет, то будет самосуд. Я к этому никоим образом не призываю, но люди доведены до отчаяния, когда видят, что нет реакции, они не будут давать прохода никому: ни президенту, ни главе СБУ. И правильно будут делать! Власть должна бояться людей и быстро реагировать. А если три года с 2016 это лежало! Вот письма показывали, переслали 87 страниц, посылали друг другу. И если нет реакции месяц, два, три, то они все сидят спокойно? А может спросили бы: там есть реакция? Там же вопиющие факты. Там же гибель, понимаете?! И никто не реагирует, и никто за это не будет отвечать.

2009 год, когда я еще был депутатом, я вносил законопроект именно с такой мерой наказания — пожизненная тюрьма без права амнистии и помилования и конфискация имущества. Я считаю это справедливо. Потому что для многих кто-то хотел бы даже смертной казни. Нет у нас и не надо — Бог дает жизнь, он ее имеет право забрать. Но пожизненная тюрьма должна быть реальная. И, возможно, для таких мародеров это сохранит им жизнь. Потому что их на улице убьют. Это вопрос справедливости. Мы это проедем, и они сядут, но мы должны сделать выводы так, чтобы оборонная промышленность работала для страны.

Об обвинении в сотрудничестве с экс-регионалами Смитюхами

Формирование команды, тех людей, которые пойдут на любую значимую должность, я четко заявил, есть три правила: профессионализм, порядочность, патриотизм. Людей, которых вы назвали, они не пойдут никуда. Избирательный процесс — это фактически армия. У нас около 29 тыс. участков. Если учесть, сколько это людей, то это десятки тысяч. У каждого серьезного кандидата, который не просто борется и имитирует. Так вот, я кандидат технических наук, я понимаю, что любой прибор имеет погрешность, даже прибор, который меряет амплитуду звука или скорость. Допустим, это 0,5%. Значит уже из тысячи или из десятков тысяч может оказаться сколько-то людей теоретически недостойными определенной должности. Более того, я могу думать, что он достоин, а затем оступится. И поэтому я сказал, что надо ввести две вещи. Первое — периодическая проверка на полиграфе. А вот сейчас, когда мы говорим о том, что в НАБУ, ГБР или САП, оказывается, тоже есть взяточники, у меня нет никакого пиетета к фамилиям. Чтобы они работали, их нужно периодически проводить через полиграф, тех, которые новые идут, проверять через полиграф. И второе — провокация взятки. Чтобы каждый чиновник и в этих правоохранительных органах, и в других государственных, где распределяются деньги, знал, что в любой момент придет симпатичная девушка и скажет: "Вот это подпиши, а здесь конвертик лежит". И только слюна потекла — тут же под белы рученьки и ушел. И это будет правильно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат в президенты Анатолий Гриценко жестко осудил действующую власть из-за скандала вокруг "Укроборонпрома". Он подчеркнул, что Украина не сможет справиться с агрессией России, пока в стране не будет единства.

Напомним, лидер "Гражданской позиции" пообещал, что будет жестко наказывать за коррупцию и кумовские отношения во власти. Кроме того, он заверил, что сам также никогда не позволит себе быть причастным к подобным преступлениям.

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