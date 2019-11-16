Появилось видео тайной встречи помощника Зеленского с лоббистом Трампа

В сети появилось видео встречи помощника украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, который был участником дела об импичменте президента США Дональда Трампа, с бывшим советником американского лидера Брайаном Ланзой.

Видео конспиративной встречи помощника главы Украины с влиятельным лоббистом опубликовал американский журналист New York Times Майкл Вейз в своем Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во время встречи с Брайаном Ланзой Ермак просил о "содействии" и предлагал американскому лоббисту "любые деньги". О чем конкретно договаривались помощник президента Украины с Ланзой точно не известно. Однако, по отрывкам фраз, стало понятно, что речь шла о каких-то политических интересах Андрея Ермака, для реализации которых ему понадобилась помощь Брайана Ланзы.

Андрей Ермак на встрече с Брайаном Ланзой Скриншот из видео

Встреча прошла в киевском ресторане "Гудман" по адресу ул. Жилянская, 75. Сначала на нее прибыла помощница Андрея Ермака, а он сам подъехал к заведению на машине, но еще около 45 минут не заходил внутрь. К встрече Ермак присоединился только в 22:00.

Источник отмечает, что на встрече Андрей Ермак позиционировал себя, как носитель максимального статуса в государственной иерархии. Он просил Ланзу лоббировать его интересы. Ермак договаривался о заключении контракта. После беседы Брайан Ланза отбыл из ресторана на собственной машине, помощница – на машине Ермака, а чиновник – на третьем автомобиле, который приехал отдельно.

Примечательно, что в украинском МИДе указанную встречу комментировать отказываются. Из этого следует, что Андрей Ермак организовал ее самостоятельно и тем самым лично поставил под угрозу официальные и принятые дипломатические отношения между странами.

Появление не официального канала коммуникации негативно влияет на сотрудничество Украины со стратегическим партнером – США. Особенно на фоне недавней встречи Ермака с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани в Мадриде, которая вызвала очень противоречивые отклики в каналах официальной дипломатии.

Стоит добавить, что Брайан Ланза был советником президента США Дональда Трампа и “прославился” тем, что помогал снять американские санкции с приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.

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